Qualität ist zu teuer: Apple TV+ soll mehr wie Netflix werden

Sparsamer bei den Produktionen, weniger erfolgreiche Serien schneller canceln, Apple TV+ soll ein wenig mehr wie Netflix werden. Der Grund: Apple wird der Ansatz der hochqualitativen Originals zu kostspielig. Apple TV+ hat bislang nur gekostet und unter dem Strich kein Geld verdient, das soll sich ändern.

Man kann über die Inhalte auf Apple TV+ geteilter Meinung sein, viele werden mit der thematischen Ausrichtung vieler Originals nicht recht warm, eines aber ist recht unstrittig: Bei der Produktion leisten sich Apple TV+ und die beteiligten Studios keine Schwächen, sie sind qualitativ hochwertig und ansprechend. Die Erfolge rechtfertigen die hohen Kosten dafür allerdings nicht, die sollen daher nun sinken.

Apple TV+ ist zu teuer

Grenzenlose Budgets und illustre Staraufgebote, etwa mit Oprah Winfrey, Steven Spielberg und Jennifer Aniston, das prägte die Anfänge von Apple TV+, doch daraus wurden kaum zählbare Resultate. Nur vier Serien landeten bislang in den Top10 der wöchentlichen Lieblingsserien des Marktforschers Nielsen, Netflix gewinnt mehr Neukunden an einem Tag als Apple TV+ in einem Monat, große Erfolge wie Ted Lasso, die meist gesehene Streamingserie in den USA im Jahr 2023 bleiben die Ausnahme.

500 Millionen Dollar flossen in Originalfilme, in denen etwa Martin Scorsese, Ridley Scott und Matthew Vaughn Regie führten, auch die Serien kosteten teils hunderte Millionen Dollar, etwa die Mini-Serie Masters of the Air.

Im Laufe der Jahre wuchs bei Apple eine Erkenntnis: Auszeichnungen sind keine Zuschauer. Und während es erstere reichlich gab, bleiben die Marktanteile aus. Deshalb wird jetzt gespart.

Ein bisschen wie Netflix

Daher soll nun umgesteuert werden: Die Budgets für einzelne Originals sollen drastisch sinken, Zahlungen auch nicht mehr im Voraus erfolgen. Wenn Serien nicht gut performen, sollen sie schnell gecancelt werden, wie man das etwa von Netflix kennt. Dort regiert inzwischen auch der Rotstift.

Wenn Budgets gerissen werden, sollen Produktionen zurückgestellt werden, etwa bei der neuen Staffel von Foundation.

Auch neue Bestellungen sollen schärfer kalkuliert werden, schreibt die Agentur Bloomberg. Wie sich all das auf die Qualität des Katalogs auswirken wird, muss die Zeit zeigen.

Nachtrag

Fehlerhafter Satz im Text korrigiert.

