Home Apps Offizielle Olympia-App für die Spiele in Paris ist nun verfügbar

Offizielle Olympia-App für die Spiele in Paris ist nun verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Juli 2024 um 16:17 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

206 Länder, 11.000 Athleten, 15 Mio. Besucher, Kosten von mehr als 4,3 Milliarden Euro und gut 300.000 Kondome – das sind die Eckdaten der Olympischen Sommerspiele in Paris, die in drei Tagen starten. Wer sich am iPhone informieren will, kann dies nun auch mithilfe der eigens entwickelten App tun.

Offizielle App ist nun verfügbar

Zu den Hauptfunktionen der offiziellen App gehören Breaking News mit minutengenauen Updates zu ausgewählten Events, der Überblick auf laufende Qualifikationen sowie eine personalisierbare Übersicht auf persönlich favorisierte Lieblingssportarten und -teams und lässt sich ab sofort im jeweiligen App Store herunterladen. Das IOC hat die Spiele nicht zufällig nach Paris vergeben, die letzten Spiele in der Stadt der Liebe fanden 1924 statt – nachdem Paris 1900 bereits die ersten Spiele der Neuzeit ausrichten durfte. Zurück zur App, die lässt sich vor Ort auch zur Navigation zwischen den Spielstätten nutzen. Das ist wichtig, da beispielsweise die Schwimmwettbewerbe im Freiwasser aufgrund der Verschmutzung sowie der Strömung der Seine zur Kanustrecke Vaires-sur-Marne verlegt werden könnten.

Die 33. Sommerspiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 statt, wobei der Fußballwettbewerb bereits am 24. Juli beginnt. Wie üblich, ist der Marathon der Abschluss der Spiele.

Die deutschen Medaillenhoffnungen

Der deutsche Spitzensport zählt schon lange nicht mehr zur globalen Elite, was vor allem gesellschaftliche und politische Gründe hat. Der DOSB peilt 37 Medaillen an, was keine überragende Ausbeute ist. Die größten Hoffnungen sind dabei folgende Sportler oder Teams:

Florian Wellbrock: Freischwimmen

Malaika Mihambo: Weitsprung

Alexander Zverev: Tennis

Deutsche Basketballer mit Dennis Schröder

Herren-Handballer

Ricarda Funk: Kanu

Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich: Bahnrad

Jessica von Bredow-Werndl: Dressurreiten

Neu kommen in diesem Jahr die Sportarten Breakdance (hier sind die Südkoreaner Favoriten), Surfing sowie Skateboarden und Sportklettern hinzu.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.