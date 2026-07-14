Public Beta: iOS 27 und Co lassen sich jetzt öffentlich testen

Gestern Abend hat Apple die erste Public Beta für die kommenden Betriebssysteme veröffentlicht. Wer iOS 27 und Co testen möchte, benötigt daher keinen Entwickler-Account mehr. Die Software findet ihr in den Einstellungen unter Allgemein > Softwareupdate.

Im Mittelpunkt des Updates stehen Siri AI, zahlreiche Funktionen rund um Apple Intelligence sowie Verbesserungen bei Leistung und Alltagstauglichkeit. Die finale Version von iOS 27 wird wie gewohnt im Herbst erwartet, Siri AI wird zu Beginn nicht in der EU verfügbar sein.

Siri AI hält endlich Einzug

Die größte Neuerung ist die komplett überarbeitete Siri AI, auf die uns der iPhone-Konzern zwei Jahre lang warten lassen hat. Apples Sprachassistent kann Inhalte auf dem Bildschirm verstehen, Informationen aus unterstützten Apps miteinander verknüpfen und deutlich komplexere Anfragen bearbeiten. Siri soll dadurch natürlicher reagieren und viele Aufgaben übernehmen, für die bislang mehrere Apps geöffnet werden mussten.

Mehr Tempo im gesamten System

Apple hat außerdem zahlreiche Leistungsoptimierungen vorgenommen. Apps starten schneller, Animationen wirken flüssiger und viele Systemfunktionen reagieren spürbar zügiger. Auch AirDrop, Spotlight und die Fotos-App profitieren laut Apple von den Optimierungen.

Finale Version erscheint im Herbst

Die Public Beta gibt einen nahezu vollständigen Ausblick auf das fertige Betriebssystem. Bis zur offiziellen Veröffentlichung im September dürfte Apple vor allem Fehler beseitigen und die Performance weiter verbessern.