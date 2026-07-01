Siri AI: Tim Cook führt „konstruktive“ Gespräche mit EU

Im Konflikt um die Einführung von Siri AI in der Europäischen Union gibt es offenbar leichte Hoffnung auf eine Einigung. Apple-Chef Tim Cook hat sich persönlich mit Henna Virkkunen, der für Digitalpolitik zuständigen Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, zu einer virtuellen Gesprächsrunde getroffen. Beide Seiten bezeichneten den Austausch Medienberichten nach als „konstruktiv“. Ziel ist es, einen Weg zu finden, Siri AI auch in der EU einzuführen, ohne gegen den Digital Markets Act (DMA) zu verstoßen.

Auf der WWDC 2026 hatte Apple angekündigt, dass Siri AI zunächst nicht auf iPhones und iPads in der Europäischen Union erscheinen wird. Als Grund nennt das Unternehmen die Anforderungen des DMA. Apple argumentiert, dass die Verordnung das Unternehmen dazu verpflichten könnte, konkurrierenden Sprachassistenten Zugriff auf besonders sensible Systemfunktionen zu gewähren – ein Risiko für Datenschutz und Sicherheit aus Sicht des Konzerns.

EU widerspricht Apples Darstellung

Die Europäische Kommission weist diese Darstellung jedoch zurück. Nach ihrer Auffassung hindert der DMA Apple nicht daran, neue Produkte oder Funktionen in Europa anzubieten. Vielmehr habe Apple bislang keine Lösung präsentiert, die sowohl den Wettbewerbsvorgaben als auch den europäischen Datenschutzstandards gerecht werde.

Von der Regelung sind lediglich iOS und iPadOS betroffen. Beide Plattformen haben eine derart große Nutzerzahl, dass sie in der EU als Gatekeeper eingestuft werden. Für macOS, watchOS und visionOS gilt das nicht, weshalb Siri AI hier zum Start im Herbst verfügbar sein wird – wenn auch nur auf Englisch.

Persönliche Gespräche auf höchster Ebene

Laut einem Bericht der Financial Times diskutierten Cook und Virkkunen während des virtuellen Treffens mögliche Wege, Siri AI in Europa einzuführen, ohne hohe Geldstrafen wegen eines Verstoßes gegen den DMA zu riskieren. Konkrete Ergebnisse wurden zwar nicht bekannt, beide Seiten sprachen jedoch von einem konstruktiven Austausch, der fortgesetzt werden soll.