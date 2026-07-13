Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Schwarzvogel“ für 1,99 Euro mitnehmen

Die deutsche Nationalmannschaft ist schon längst im Urlaub, doch die WM in den USA geht nun in die heiße Phase. Die erste Halbfinalpaarung steht dabei schon fest und nicht wenige Fußballexperten halten Frankreich vs. Spanien für das vorgezogene Finale. Wer dem südeuropäiaschen Klassiker nichts abgewinnen kann, findet vielleicht etwas Abwechslung bei einem spannenden skandinavischen Thriller.

Das E-Book der Woche

An einem dunklen Wintermorgen hetzt eine junge Frau über einen zugefrorenen See. Das Eis trägt nicht, die Frau versinkt binnen Sekunden im eiskalten schwarzen Wasser … Die junge Ermittlerin Fredrika Storm, in der Gegend aufgewachsen, stößt zum bunten Team der Mordkommission Lund. Gleich an ihrem ersten Tag wird sie mit dem verschrobenen Henry Calment auf den Fall der ertrunkenen Frau angesetzt. Dieser Fall rührt an Geschichten, über die in Fredrikas Heimatdorf Harlösa schon viel zu lange geschwiegen wird. Und er führt zurück in ihre eigene Familienvergangenheit, zum plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter vor vielen Jahren. Bald muss sich Fredrika entscheiden: Ist sie ihrer Familie oder der Wahrheit verpflichtet?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

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