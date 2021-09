Home Gerüchte Prosser: iPhone 14 ohne Notch und Kamerahügel, dafür aus Titan

Das iPhone 14 soll ohne Notch und ohne Kamerahügel kommen – das ist zwar für den Moment, da alle Augen auf das iPhone 13 gerichtet sind, scheinbar wenig interessant, kommendes Jahr könnte sich aber ein größerer Sprung beim iPhone-Design andeuten.

Wem schon die Leaks und Diskussionen zu einem Produkt wenige Monate vor dessen erwarteter Markteinführung zu wolkig sind, sollte diese Meldung schlicht nicht weiterlesen, denn hier geht es um das iPhone 14 – das wir einfach so lange so nennen, bis sich eine andere Namensnennung abzeichnet.

Aufgegriffen hat dieses Thema der bekannte Leaker Jon Prosser und zwar in einem neuen Video. Darin erklärt er, eine Quelle habe ihm zuverlässige Bilder des iPhone 14 Pro Max geliefert, da er diese aber natürlich schützen möchte, zeigt er in dem Clip nur Renderings.

Was auch immer man von Prossers Leaks halten möchte, dass sich kommendes Jahr deutliche Änderungen im iPhone-Lineup ergeben könnten, wurde schon von verschiedener Seite prognostiziert. So wird allgemein angenommen, dass das iPhone 14 nicht mehr als Mini-Version erscheinen wird. Dafür werde Apple die Notch streichen, so Prosser – ein für alle mal und endgültig. Stattdessen soll ein Kamera-Loch die Frontkamera aufnehmen.

Entfallen soll auch der Kamerahügel, der in den letzten Jahren am iPhone, aber nicht nur dort, immer größer und größer geworden ist. Stattdessen werde Apple das iPhone 14 deutlich dicker ausfallen lassen, was eine gelungene Lösung dieser Frage darstellen könnte, so sie sich denn bewahrheitet.

Kommt das iPhone 14 in Titan?

Auch werde Apple für das iPhone 14 auf Titan als Material für das Gehäuse zurückgreifen, so Prosser. Auch diese Behauptung ist nicht ganz neu: Erstmals aufgebracht worden war sie von den Analysten bei JP Morgan, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Weiterhin soll das iPhone per Lightning geladen werden, wird es also so rasch nichts mit der kabellosen Zukunft?

Bei all diesen Spekulationen bleibt zu bedenken, dass noch immer ein Jahr vergehen muss, bis dieses Modell auf den Markt kommt.

