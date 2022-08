Home Featured Prosser: Das nächste iPhone SE ist ein iPhone XR

Das iPhone SE ist designtechnisch in der Smartphonesteinzeit stehen geblieben und die Käufer haben das inzwischen durchaus registriert. Die kommende Generation soll daher ein anderes Design aufweisen, das zumindest etwas moderner ist, behauptet der Leaker Jon Prosser.

Das iPhone SE 202 und auch das aktuelle Modell basieren noch immer auf einem Design, das schon vor Jahren überholt gewesen war. Während die ersten iPhone SE-Generationen sich allerdings dessen ungeachtet weiterhin gut verkauft hatten, ist das zuletzt eher nicht mehr der Fall. Das aktuelle iPhone SE wird der Marktforschung zufolge vom Verbraucher so gut wie nicht angenommen. Da passt ein aktuelles Gerücht, das von einem neuen Design für das Budget-Modell spricht, ganz gut.

Ein neues Design freilich, das so neu gar nicht ist: In die Welt gesetzt wurde diese Behauptung vom guten alten Jon Prosser, der in der Vergangenheit einmal jede Menge über kommende Apple-Produkte geleakt und auch den ein oder anderen Treffer gelandet hatte, der sich in jüngster Zeit aber eher darauf beschränkte, bereits bekannte Spekulationen und Entwicklungen aufzugreifen und weiterzuverbreiten.

Prosser: Das iPhone SE 4 ist ein iPhone XR

Er geht im Gespräch mit den Podcastern Andru Edwards und Jon Rettinger davon aus, dass Apple sich beim neuen iPhone SE 4 des Designs des iPhone XR bedienen wird, das seinerseits bereits ordentlich Staub angesetzt hat, dessen Design aber zumindest etwas aktueller als das der iPhone 8-Modelle ist, auf denen das iPhone SE basiert.

Auf eine verdrehte Art ergäbe dieser Schritt sogar Sinn: Apple ist bekannt dafür, nur höchst widerwillig mit Innovationen in der niedrigeren Preisklasse herauszurücken und auch erst dann, wenn man aus einem Muster keinen einzigen Dollar mehr herausquetschen kann.

