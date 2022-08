Home Deals Kurze Zeit: AdGuard für Freiheit von Werbung und Tracker (-40 % Rabatt)

Verfasst von Valentin Heisler // 30. August 2022 um 17:03 Uhr // Deals, Mac // Deals, Mac, macOS Software // Kommentare deaktiviert für Kurze Zeit: AdGuard für Freiheit von Werbung und Tracker (-40 % Rabatt)

Werbungen und Tracker können ganz schön störend und auch beängstigend sein. Doch diese Dinge kann man ganz einfach umgehen, nämlich mit AdGuard. Was die App dabei genau macht, zeigen wir euch heute. Mit der aktuellen Back2School-Aktion spart ihr aktuell 40 Prozent.

Folgende Situation kennt bestimmt jeder: Man durchstöbert verschiedene Technik-Onlineshops nach einem neuen Apple-Gerät. Am nächsten Tag besucht man dann eine andere Seite und plötzlich erscheint überall Banner-Werbung zum begutachteten Produkt. Das bedeutet also, dass das eigene Surfverhalten getrackt, also erfasst, und – einfach formuliert – weitergegeben wurde.

Um diese Unannehmlichkeiten zu umgehen, kann man verschiedene Schritte einleiten. Einer der einfachsten ist das Nutzen einschlägiger Tools und Apps, die Werbung und potentiell weitaus schlimmeren Internetgefahren den Kampf angesagt haben. Einer dieser Services ist AdGuard. Für über 30 Millionen zufriedene Kunden blockiert die App Werbung sowie Tracker und sorgt mit vielen anderen Funktionen, wie etwa der Kindersicherung, für mehr Sicherheit im Netz.

Das macht AdGuard

AdGuard hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Nutzern eine reibungslose und komfortabel Weberfahrung zu bieten. Das bezieht sich jedoch nicht nur auf den Werbeblocker an sich, sondern auch den dadurch eingesparten Traffic. Wenn Werbung nicht geladen wird, laden die wirklich wichtigen Elemente schneller. Gleichzeitig wird die Funktionalität und Optik der Seite beibehalten. Hinzukommen mehrere Tools für ein sicheres sowie anonymes Surfen und ein vollumfänglicher Privatsphäreschutz. Ihr erhaltet AdGuard für alle gängigen Desktop- und Mobile-Betriebssysteme sowie als Browsererweiterung. Im Folgenden stellen wir euch die einzelnen Funktionen im Detail vor.

Werbeblocker und Privatsphärenschutz

AdGuard entfernt alle Arten von Werbung, darunter Banner, Videoanzeigen, Cookie-Meldungen oder Sign-up-Formulare. Die diese Elemente blockiert werden, bevor sie überhaupt heruntergeladen werden, reagiert die Website viel schneller und ihr verbraucht weniger Daten – vor allem unterwegs mit mobilen Datenvolumen eine nette Sache. Dank einer spezifischen Hintergrundfilterung sieht man schlussendlich genau das, was man auch wirklich sehen wollte. Eine performante Verarbeitung der Inhalte werden sie optisch ansprechend an. AdGuard filtert nicht nur die Werbung im Browser, sondern schafft es sogar, Ads in anderen Apps auf dem Gerät zu blockieren.

Das Ausspionieren der Nutzer ist gängige Praxis in der heutigen Online-Welt. Tracker sind dabei nur die Spitze des Eisberges; es gibt zahlreiche weitere analytische Systeme. AdGuard weiß durch seine Features, auch dagegen anzukämpfen. Außerdem blockiert das Tool Drittanbieter-Cookies und bietet neben dem Verbergen eurer IP-Adresse viele weitere Funktionen, um eure persönlichen Daten zu schützen.

Sicheres und anonymes Surfen

Grundsätzlich sind Apple-Produkte dafür bekannt, weniger anfällig für Viren, Malware oder andere Bedrohungen zu sein. Ganz sicher ist man aber nie. AdGuard bewahrt euch neben dem Werbeblocker auch vor Phishing, gefährlichen Seiten und Malvertising, also bösartiger Werbung. Das Tool überprüft dabei jede Seite durch einen Abgleich mit der eigenen Datenbank und blockiert dann deren Anfragen.

Zu guter Letzt noch ein paar Worte zur Kindersicherung: Mit dieser kleinen Zusatzfunktion kann man den Sprösslingen den Zugriff auf ungeeignete Websites sperren – manch einer mag dies sogar bei den wenig technisch versierten Eltern einsetzen. Zudem entfernt AdGuard anstößige Inhalte aus den Suchergebnissen und bietet den „Verantwortlichen“ eine anpassbare Sperrliste, um den „Schützlingen“ das sicherste Weberlebnis zu bieten.

AdGuard im Gepäck – als Abo oder als attraktive Lifetime-Lizenz

Wer schon lange ein vollumfassendes Tool sucht, das nicht nur Werbung blockiert, sondern auch die eigene Privatsphäre schützt, ist bei AdGuard bestens aufgehoben. Entgegen dem aktuellen Trend, alle Services nur noch als Abo anzubieten, könnt ihr AdGuard auch per Einmalzahlung erwerben. Vor allem die Familienlizenz, mit der ihr bis zu neun Geräte nutzen könnt, hat mit einmalig 101,99 Euro einen besonders attraktiven Kurs. Die Einzellizenz (für bis zu drei Geräte) liegt bei 47,99 Euro.

Wer dennoch auf die jährliche Abozahlung setzen möchte, kann beim Familienplan ebenfalls etwas sparen und zahlt nur 3,29 Euro je Monat. Die Einzellizenz kommt auf 1,49 Euro. Mit einem 67-prozentigen Rabatt könnt ihr sogar den VPN-Dienst von AdGuard hinzufügen.

