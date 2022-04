Home Sonstiges Programmtipp: Heute Abend FC Bayern gegen FC Villarreal im Viertelfinalrückspiel der Champions League

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. April 2022 um 18:28 Uhr // Sonstiges // // 4 Kommentare

Die Fussballsaison geht so langsam aber sicher in die heiße Phase, will sagen, in den Endspurt. Und für den FC Bayern stehen die Wochen der Wahrheit an, angefangen mit dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League. Und ihr könnt es live mitverfolgen.

Ausscheiden keine Option

Der FC Villarreal hat sich mitnichten als das einfache Los gezeigt. Das Hinspiel im Estadio de la Cerámica in Villarreal in Spanien verloren die Bayern mit 0:1 wobei die Niederlage deutlich höher hätte ausfallen können – sogar müssen. So haben die Bayern heute in der heimischen Allianz Arena noch eine realistische Chance, das Ticket für das Halbfinale zu buchen. Leicht wird das nicht, seit einigen Wochen weist das Team von Julian Nagelsmann eine ungewohnte Formdelle auf. Für den FC Bayern ist das Spiel aber von eminenter Wichtigkeit: Es geht nicht nur um Einnahmen in Höhe von rund 30 Mio. Euro, es stehen auch wichtige Vertragsgespräche mit Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer und Serge Gnabry an. Neben der sportlichen Perspektive geht es natürlich auch um das Geld und deshalb ist Ausscheiden verboten.

Dem deutschen Rekordmeister reicht dabei ein einfacher Sieg mit einem Tor Unterschied: Egal ob das Spiel 1:0, 2:1 oder 9:8 ausgeht, die Bayern sind in jedem Fall weiter. Grund ist die abgeschaffte Auswärtstorregel.

Auf Prime Video zu sehen

Wie gewohnt, zeigt Prime Video am Dienstag entweder das Spiel mit deutscher Beteiligung oder das jeweilige Topspiel. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt gegen 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Abschließend zeigt Prime Video noch die Höhepunkte der übrigen Partien des Spieltags.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 69,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 7,99 € pro Monat abonniert werden.

