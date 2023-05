Home Sonstiges Programmtipp: Das „Derby della Madonnina“ in Halbfinale der Champions League

Programmtipp: Das „Derby della Madonnina“ in Halbfinale der Champions League

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Mai 2023 um 20:11 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Wer als Fussballer Mitte/Ende der 80er in der besten europäischen Liga spielen oder um die 2000er seine Chancen auf einen Triumph in der Champions League optimieren wollte, musste in Italien die Fußballschuhe schnüren. Nach einer langen Durststrecke meldet sich der italienische Vereinsfußball in dieser Saison eindrucksvoll zurück und einer der beiden Mailander Clubs darf im Finale um den Titel spielen.

„Derby della Madonnina“ im Halbfinale der Champions League

Oberflächlich betrachtet, war der Weg für beide Mailander Clubs in das Halbfinale etwas einfacher, als auf der anderen Seite. Doch der AC Mailand warf eine Runde zuvor den neuen italienischen Meister SSC Neapel aus dem Wettbewerb. Inter Mailand musste sich gegen das Überfallmonster Benfica Lissabon durchsetzen. Nun treffen beide Vereine im Halbfinale im Stadtderby gegeneinander und nach dem Hinspiel sind die Nerrazzurri leicht im Vorteil – man gewann 2:0. Die Rossoneri müssen sich also gewaltig steigern und die Motivation dürfte immens hoch sein. Beim AC Mailand steht ein gewisser Zlatan Ibrahimovic unter Vertrag, der mit dem etwas überraschenden Einzug ins Halbfinale wohl seine letzte Chance auf einen Triumph in der Königsklasse hat.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

-----

