Programmtipp: – Billie Eilish: Special Acoustic Show in Bonn um 19:55 Uhr auf MagentaTV

Billie Eilish galt vor knapp drei Jahren als der nächste Shooting-Star im Musik-Business und wurde von Fans und Kritikern als das nächste Jahrhunderttalent gefeiert, was Eilish sogar den Titelsong des letzten James Bond einbrachte. Zwischenzeitlich ist es etwas ruhiger um die Künstlerin geworden, doch wir haben einen Tipp für euch.

Akustikkonzert wird von der Telekom gestreamt

Die Deutsche Telekom hält nämlich ein Goodie für alle Fans von Billie Eilish bereit. Das heutige Akustik-Konzert von Billie Eilish in Bonn wird vom Bonner Mobilfunkkonzern live auf MagentaTV und Telekom Electronic Beats live gestreamt. Wer heute keine Zeit hat, muss sich nicht grämen. Der aufgezeichnete Live-Stream steht dann für sechs Monate auf MagentaTV zum Abruf bereit. Bei dem außergewöhnlichen Unplugged-Auftritt spielt Billie Eilish Songs aus ihrem Multiplatin-Debüt „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ und dem brandneuen zweiten Album „Happier Than Ever“ und es stellt das allererste Live-Konzert der Künstlerin in Deutschland dar. Es ist außerdem der Auftakt zu ihrer Welttournee „HAPPIER THAN EVER, THE WORLD TOUR“.

So könnt ihr teilnehmen

Die Telekom hat auf ihrer Webseite eine entsprechende Sektion freigeschaltet. Den Link dazu findet ihr nachfolgend, ihr müsst aber MagentaTV gebucht haben. Zumindest interpretieren wir so die Aussagen auf der Webseite:

