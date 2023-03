Home iCloud / Services Programmtipp: Auf Apple TV+ startet heute die neue Serie „The Big Door Prize“

Programmtipp: Auf Apple TV+ startet heute die neue Serie „The Big Door Prize“

War in der Vergangenheit immer Freitag der Tag, an dem neue Inhalte bei Apple TV+ starten, hat sich der Streamingdienst nun den Mittwoch als zweiten Tag für Premieren ausgesucht. Und damit kommen wir zu „The Big Door Prize“.

Kann ab heute gestreamt werden

Hierbei handelt es sich um eine Comedy-Serie, die jedoch auch einen Hauch von Tragik enthält. In einer Kleinstadt ist plötzlich alles anders, als im Gemischtwarenladen eine mysteriöse Maschine auftaucht, die verspricht, das Potenzial eines jeden Einwohners zu enthüllen. Schon bald beginnen die Bewohner, ihre Jobs zu wechseln, ihre Beziehungen zu überdenken und langgehegte Überzeugungen in Frage zu stellen – alles auf der Suche nach einer besseren Zukunft.

Der Trailer ist interessant und für unseren Geschmack geht es leicht in die Richtung von „Shrinking“. Wie dem auch sei, ab heute stehen die ersten drei Folgen der ersten, insgesamt zehn Folgen umfassenden, 1. Staffel zum Abruf bereit. Die restlichen Folgen werden dann im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

