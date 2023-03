Home Betriebssystem Playstation 5: iOS 16.4 unterstützt neue Controller

iOS 16.4 unterstützt die neuen Controller der Playstation 5. Diese waren bereits vor einigen Monaten vorgestellt worden und unter Apple-Nutzern mehrten sich die Stimmen, die eine mangelnde Unterstützung beklagten.

Apple hat mit dem letzten Update die noch fehlende Unterstützung für die PlayStation 5 DualSense Edge Wireless Controller von Sony hinzugefügt. Diese neuen Controller waren bereits im Januar vorgestellt worden. Zuletzt häuften sich unter iPhone-Nutzern die Beschwerden, dass die neue Hardware vom iPhone und iPad noch nicht unterstützt wird.

Der neue Controller war im Oktober vorgestellt und Anfang des Jahres in den Verkauf gebracht worden. Er bringt neue Tasten auf der Rückseite. Es werden zudem neue Voreinstellungen für verschiedene Gaming-Profile unterstützt, Sony hat diesen neuen Controller extrem anpassbar gestaltet, sodass er vor allem Power-Gamer adressiert.

Auch der Mac unterstützt jetzt die neuen Controller

Auch das Update auf macOS Ventura 13.3 bringt die Unterstützung für die neuen Controller von Sony. Das Update auf die aktuelle Version von iOS und macOS hatte zudem die neue Home-Architektur erneut zurückgebracht.

Schilderungen von Nutzern, darunter auch Apfelpage-Leser, zeichnen ein durchwachsenes Bild. Während einige Nutzer die neue Architektur offenbar problemlos nutzen können, reißen bei anderen Anwendern die Schwierigkeiten nicht ab. Hier lest ihr weitere Details zu den Neuerungen in iOS 16.4. Unterdessen steckt die nächste Aktualisierung bereits in der Beta.

Die finale Version von iOS 16.5 wird in einigen Monaten für alle Nutzer erwartet, große Neuerungen bringt sie aber wahrscheinlich nicht mehr mit sich.

