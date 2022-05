Home Sonstiges Programmhinweis: Heute Abend das Rückspiel im Halbfinale der Champions League zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool auf Prime Video ansehen

Programmhinweis: Heute Abend das Rückspiel im Halbfinale der Champions League zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool auf Prime Video ansehen

Der Fussball hat in der Champions League am vergangenen Dienstag mit dem Spiel Manchester City gegen Real Madrid allerbeste Werbung gemacht: Es war offensiv, es war wild, es gab wunderschöne Tore, beide Mannschaften haben mit offenem Visier bespielt. Da muss doch einem das Herz aufgehen. Damit ist die Latte für das heute gezeigte Halbfinale aber sehr hoch gelegt. Ihr könnt heute das Halbfinalrückspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal sehen.

Villarreal muss Rückstand aufholen

Die Konstellation ist denkbar einfach: Der FC Villarreal muss heute Abend zwei Tore aufholen, um doch noch den Sprung in das Finale zu schaffen. Im Hinspiel waren die Spanier überraschend defensiv und passiv aufgetreten. Dies war nach dem Viertelfinale gegen den FC Bayern nicht unbedingt so zu erwarten, wo man etwas glücklich, aber dennoch verdient weiterkam. Eine leichte Aufgabe ist das ganz gewiss nicht, obwohl Villarreal im heimischen Stadion spielt. Das Team von Jürgen Klopp ist so erfahren und so abgezockt genug, dass sie sich davon nicht beeindrucken lassen.

Der FC Liverpool hingegen möchte sicherlich mit dem 7. Gewinn der Champions Legaue bzw. Europapokal der Landesmeister, wie der direkte Vorgängerwettbewerb hieß, zum AC Mailand aufschließen und den FC Bayern hinter sich lassen – vorausgesetzt, man schafft es ins Finale. Dieses wiederum wird absolut kein Selbstläufer, sowohl Real Madrid als auch Manchester City zählen nicht zu den Lieblingsgegnern des Teams von Jürgen Klopp.

Auf Prime Video zu sehen

Wie gewohnt, zeigt Prime Video am Dienstag entweder das Spiel mit deutscher Beteiligung oder das jeweilige Topspiel. Allerdings ist nur der FC Bayern München im Viertelfinale vertreten und der deutsche Vertreter spielt erst am kommenden Dienstag gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal – auch das gelbe U-Boot genannt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt gegen 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Abschließend zeigt Prime Video noch die Höhepunkte der übrigen Partien des Spieltags.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 69,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 7,99 € pro Monat abonniert werden.

