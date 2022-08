Home Sonstiges Programmhinweis: Heute Abend Benfica Lissabon vs. Dynamo Kiew auf Prime Video schauen

Programmhinweis: Heute Abend Benfica Lissabon vs. Dynamo Kiew auf Prime Video schauen

Der Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu und damit auch die Sommerpause im Fussball. Die nationalen Ligen haben schon begonnen, auch die europäischen Wettbewerbe stehen kurz vor ihrem Start. Dafür werden noch die letzten Teilnehmer ausgespielt und heute Abend überträgt Prime ein interessantes Spiel.

Champions League bei Amazon Prime

Schon letzte Saison übertrug Amazon Prime in Deutschland äußerst erfolgreich die Champions League. Alle Spiele wurden in 4k übertragen, die ausgewählten Experten waren zumeist deutlich besser als bei DAZN, Sky und Konsorten. Umso schöner, dass Prime auch in dieser Saison am Ball ist (Wir stehen auf schlechte Wortspiele).

Rückspiel zur Qualifikation der Königsklasse

Die fünf großen Ligen schicken die ersten Vier der Tabelle der vergangenen Saison in die Champions League, zudem sind aus einigen anderen Ligen noch der amtierende Meister automatisch qualifiziert. Zudem rückt der Sieger der Europa League automatisch in die Champions League auf, wodurch auch Eintracht Frankfurt in diesem Wettbewerb antreten kann. Die übrigen Teilnehmer werden nach einem recht komplizierten System in einem Qualifikationsmodus ausgespielt. Und damit kommen wir zum heutigen Spiel in der letzten Runde, auch Play-Offs genannt. Hier treten SL Benfica Lissabon und Dynamo Kiew gegeneinander an – eine reizvolle Paarung mit einer gewissen Historie. Das Team aus Lissabon ist der klare Favorit, zumal das Hinspiel in Kiew mit 2:0 gewonnen wurde. Das Rückspiel findet heute Abend in Lissabon im Estadio da Luz statt, Beginn der Übertragung ist 20:30.

Der Einzug in die Königsklasse ist dabei enorm wichtig, alleine das Startgeld beträgt kna

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

