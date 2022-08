Home Apple Watch Neue Activity Challenge: Apple feiert das 106-jährige Bestehen der US-Nationalparks

Die Apple Watch ist aus dem Alltag vieler iPhone-Nutzer nicht mehr wegzudenken. Das liegt an der tiefen Integration sowie der Einbindung der Fitnessringe im Alltag. Auf sehr subtile Art und Weise erinnert Apple die Träger daran, regelmäßig aufzustehen usw. Um die Motivation für die Bewegung zu erhöhen, bietet Apple regelmäßig sogenannte Activity Challenges an – so auch Ende August.

Apple feiert die US-Nationalparks

Die kommende Activity Challenge lässt sich am 28. August einstreichen, und zwar zur Feier der US-Nationalparks. Die feiern dieses Jahr ihr 106-jähriges Bestehen. Apple kündigte die Challenge via Pressemitteilung an und lässt sich wie folgt zitieren:

„Jedes Mal, wenn ich unsere Nationalparks besuche – wie ich es kürzlich in Yosemite und Glacier getan habe – spüre ich das Gefühl vonRuhe und stiller Ehrfurcht, die nur die Natur inspirieren kann. Wir sind stolz darauf, mit den Organisationen und Gemeinden zusammenzuarbeiten, die unsere Parks pflegen, uns über ihre Geschichte informieren und sie mit der Welt teilen. Diese Schätze sind es wert, heute und für jede kommende Generation geschützt zu werden.“

Außerdem wird Apple bei Käufen ins einen Stores noch bis zu 10 US-Dollar pro Einkauf spenden, die Summe ist jedoch auf maximal 1 Million US-Dollar gedeckelt. Diese Aktion ist aber wohl auf den US-Markt  beschränkt.

So kommt ihr an das Abzeichen ran

Das Abzeichen lässt sich recht einfach sichern, Apple legt bewusst eine niedrige Hemmschwelle an. Ihr müsst lediglich einen Spaziergang (Gehen outdoor), eine Wanderung, einen Lauf oder ein Rollstuhltraining von mindestens 20 Minuten absolvieren und dabei eine Distanz von 1 Meile bzw. 1,6 Kilometer zurücklegen. Die Challenge ist nur am 28. August verfügbar, das solltet ihr im Hinterkopf behalten.

