Home Sonstiges Programmhinweis: Heute Abend auf Prime Video beim Release des neuen “ Ed Sheeran-Albums live dabei sein

Programmhinweis: Heute Abend auf Prime Video beim Release des neuen “ Ed Sheeran-Albums live dabei sein

Einer der mit Abstand erfolgreichsten Künstler der vergangenen Jahre ist der englische Singer/Songwriter Ed Sheeran, der diverse Hits, darunter „Shape of You“, „Castle on a Hill“, „Galway Girl“, „I Don´t Care“ und viele weitere hatte. Vor allem sein 2017 erschienenes Album Deluxe ging buchstäblich durch die Decke. Rund vier Jahre später veröffentlichte Sheeran nun den Nachfolger „=“, Equal ausgesprochen“, mitsamt der ersten Single-Auskopplung Bad Habbits: Und für seine Fans gibt es heute ein besonderes Schmankerl.

Live-Konzert

Am heutigen Abend stellt der Sänger sein neues Album exklusiv einem ausgewähltem Live-Publikum vor. An die Tickets kam man nur über ein Gewinnspiel, doch ihr könnt trotzdem dabei sein. Amazon sicherte sich nämlich für Amazon Prime die Übertragungsrechte und wird dementsprechend ab heute Abend 21:00 den Gib live in euer Wohnzimmer streamen.

Potpourri aus alten und neuen Hits

90 Minuten will Sheeran demnach seine Fans auf eine Reise durch seine bisherige Karriere mitnehmen, los geht es ab 21:00 Uhr unserer Zeit. Der Sänger lässt sich zu diesem Event wie folgt zitieren:

„Ich freue mich darauf, die Veröffentlichung von ‚=‘ mit diesem besonderen Konzert und mit meinen Fans auf der ganzen Welt zu feiern. Ich werde an diesem Abend auch eine ganze Menge neuer Tracks zum allerersten Mal spielen!“

Zudem sollen einige Ausschnitte der „Equals Listening Experience“ gezeigt werden. Dabei handelt es sich um eine Augmented-Reality-Erfahrung, die für Fans in London zum Album Launch im Oktober kreiert wurde. Als Kirsche auf der Sahne soll das Event in Dolby Atmos bzw. im 360°-Reality-Format ausgestrahlt werden. Für Letzteres benötigt man aber einen Echo Studio.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!