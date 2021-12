Home Smart Home iConnectHue mit dem größten Update 2021: Das ist alles neu in Version 4.8

iConnectHue mit dem größten Update 2021: Das ist alles neu in Version 4.8

Wer an smarte Lichtsteuerung denkt, der denkt automatisch an Philips Hue und die Vielzahl an Leuchtmitteln. Während die Lampen durchaus zu überzeugen wissen, erhitzen sich an der offiziellen App regelmäßig die Gemüter. Wer nach einer alternativen App sucht, sollte sich auf jeden Fall iConnectHue anschauen. Und genau hierfür gibt es nun das größte Update des Jahres 2021

iConnectHue in Version 4.8

iConnectHue ist unter iOS die bekannteste Drittanbieter-App für Philips Hue, was einfach ihrem enormen Funktionsumfang geschuldet ist. Dieser übertrifft den der offiziellen Hue-App deutlich. Und mit diesem Update sind wieder ein paar neue Funktionen hinzugekommen. Anbei einmal die Release-Notes des Entwicklers:

Gradientenunterstützung

Wir freuen uns, Dir volle Unterstützung für Gradientenleuchten anzukündigen – und zwar JEDE dieser Art! Du kannst jetzt Magische Szenen mit nur einem einzigen Tipp auf diesen Leuchten aktivieren, ebenfalls erhältst Du Gradienten bei in Gruppen aktivierten Magischen Szenen (dies kannst Du ggf. in den Einstellungen abschalten). Zusätzlich kannst Du jetzt Szenen mit Gradienten erzeugen und überall in der App nutzen – beispielsweise für Timer, Schalter, Kommen-/Gehen-Aktionen. Drag & Drop funktioniert zwischen Gradientenleuchten ebenso. Der Pro-Lichtmigrationswizard, der Dir die Arbeit beim Tausch von Lampen abnimmt, unterstützt sie. Ebenso funktionieren sie im Widget und für Siri Shortcuts.

Noch hat dies ein paar Einschränkungen: Es funktioniert nicht per Fernzugriff, zudem gehen keine Überblendzeiten mit Gradient durch einen Bug in der Hue-Firmware. Wir erwarten, dass beides über die Zeit verfügbar sind wird. Außerdem sind wir durch die Basis eingeschränkt: Du musst mit Gradienten ggf. neue Szenen anlegen, zudem funktioniert es nur in Zonen und Räumen. Es braucht mehr Speicher: Sollte Dein Widget nicht funktionieren, schalte versuchsweise in den Einstellungen die Gradientenunterstützung für das Widget aus.

Pro-Mitglieder können Magische Szenen auf individuellen Leuchten direkt über Siri Shortcuts aktivieren.

(Verfügbar für alle Mitglieder, 2021-Upgrade oder bei Kauf nach Februar 2021; Benötigt aktuelle Basis-Firmware)

Halloween-Animationen für Mitglieder

Da wir immer wieder Nachfragen erhalten, sind die Halloween-Animationen noch bis Mitte Dezember verfügbar, und für unsere Mitglieder sind sie ab sofort das ganze Jahr verfügbar! Natürlich werden wir sie Euch auch weiterhin saisonal zur Verfügung stellen – daran ändert sich nichts.

Apple-Family-Sharing für Pro-Mitglieder verfügbar

Ab jetzt kannst Du Deine Pro-Mitgliedschaft einfach per Apple-Family-Sharing teilen! Als Konsequenz ist das alte Teilen per Airdrop nicht mehr verfügbar. Solltest Du Family Sharing noch nicht eingerichtet haben, schau Dir bitte unsere FAQ an, um zu sehen wie es geht! Falls Du auf Probleme stößt, zögere nicht und kontaktiere uns per Menü!

Neuer Bewegungssensor unterstützt

Es gibt einen neuen Bewegungssensor für den Innenbereich. Er ist unterscheidbar an „hue“ auf der Oberseite, das jetzt zusätzlich zu „Philips“ steht. Er hat mehr Empfindlichkeitsstufen und kann weiter „sehen“ – jetzt 7 statt 5 Meter. Zudem hat er Schutz auf IP42-Level.

Da dieser nur wenige Änderungen auf unserer Seite bedeutete, inkludieren wir seine Unterstützung diesmal kostenlos. Trotzdem: Neue Geräte bedeuten Arbeit, dies ist eine Ausnahme, und wir würden uns freuen, wenn Du unsere Arbeit dennoch unterstützt – mit einer guten Bewertung oder einem Kauf.

Vielen Dank!

Weitere Verbesserungen

Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband: Diese Version hat VIELE Anpassungen unter der Haube – **etwa 400 an der Zahl**! Hier die für Dich wichtigen:

Verbesserungen beim Animations-, Magische-Szenen- und Timer-Editor

Verbesserungen bei der Farbauswahlanzeige

Einige Menüs angepasst und überarbeitet

Einige Ansichten leicht überarbeitet

Wie immer weitere kleine Verbesserungen

Update kostenfrei

Das Update ist grundsätzlich kostenfrei über den iOS App Store verfügbar, sofern Ihr die App für 5,99 Euro gekauft habt. Einige der Zusatzfunktionen müssen aber über In-App-Käufe freigeschaltet werden, hier hat man vor geraumer Zeit diverse Preismodelle eingeführt:

