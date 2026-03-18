Affinity bringt mit März-Update neue Werkzeuge und Funktionen

Die Affinity-Suite gehört seit geraumer Zeit dem australischen Unternehmen Canva und wird seit der Übernahme „kostenfrei“ angeboten – man benötigt einen Canva-Account, ohne den kann man die neue Affinity Suite nicht installieren. Wie dem auch sei, nun gibt es das Märzupdate, welches neue Werkzeuge mitbringt.

Das Märzupdate bringt neue Werkzeuge

Eine zentrale Neuerung betrifft die Umwandlung von Pixel-Auswahlen in Vektorkurven. Markierte Bildbereiche lassen sich damit direkt in editierbare Vektorformen überführen. Dies erleichtert Arbeitsabläufe, bei denen Bildinhalte in skalierbare Grafiken umgewandelt werden sollen, ohne diese neu zeichnen zu müssen. Vereinfacht gesagt, lassen sich so Motive aus Bildern „herausschneiden“ und in andere Bilder oder Grafiken einfügen.

Neue Funktionen gibt es auch bei der Bildbearbeitung: Das sogenannte Tone Brush Tool greift auf Farbinformationen aus darunterliegenden Ebenen zu und ermöglicht dadurch weichere Übergänge beim Malen. Ergänzend dazu führen sogenannte Live Tone Blend Groups eine neue Form der Ebenenverrechnung ein.

Oberfläche wird überarbeitet

Die neuen Besitzer widmen sich auch der Benutzeroberfläche und fügen hier einen hellen Darstellungsmodus ein. Nutzer können die Oberfläche zudem stärker individualisieren und so an ihre Bedürfnisse anpassen.

Affinity Suite 2 entwickelt sich zum Trauerspiel

Wir wollen dieses Update nutzen und noch einmal auf den direkten Vorgänger eingehen: Aufmerksame Leser von Apfelpage wissen, dass wir die Übernahme kritisch gesehen haben, und das Update bestätigt uns – denn Affinity Suite 2 verharrt auf dem Build 2.6.4. Mit anderen Worten: Canva hat hier seit Monaten nichts gemacht und scheint die Kaufversion langsam sterben zu lassen. Besonders ärgerlich ist dabei, dass vor der Übernahme Affinity Suite 2 zu unfassbar günstigen Preisen „verramscht“ wurde.