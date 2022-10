Home Sonstiges Programmhinweis: Eintracht Frankfurt vs Tottenham in der Champions League heute Abend live bei Prime Video

Programmhinweis: Eintracht Frankfurt vs Tottenham in der Champions League heute Abend live bei Prime Video

Im europäischen Fußball stehen nun die sogenannten englischen Wochen an, also alle drei Tage ein Spiel. Deswegen finden in der Königsklasse im Oktober an allen Wochen die restlichen Spieltage der Gruppenphase statt. Heute Abend spielen mit dem FC Bayern und der Frankfurter Eintracht gleich zwei deutsche Teams, wobei der Rekordmeister schon um 18:45 antreten muss.

Champions League bei Amazon Prime

Schon letzte Saison übertrug Amazon Prime in Deutschland äußerst erfolgreich die Champions League. Alle Spiele wurden in 4k übertragen, die ausgewählten Experten waren zumeist deutlich besser als bei DAZN, Sky und Konsorten. Umso schöner, dass Prime auch in dieser Saison am Ball bleibt (Wir stehen auf schlechte Wortspiele).

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspurs

Die Frankfurter Eintracht spielt aktuell auf Bewährung, Grund sind die massiven Ausschreitungen im letzten Gruppenspiel gegen Olympique Marseille. Sportlich hingegen ist Frankfurt nach der Niederlage gegen Sporting Lissabon wieder in der Spur. Auf dem Papier ist Tottenham jedoch der stärkste Gegner. Die Sturmreihe der Engländer mit Harry Kane, Heung-Min Son und sowie dem Brasilianer Richarlison kann sich sehen lassen und dürfte für Trapp und seine Abwehr eine gewaltige Aufgabe darstellen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 89,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 8,99 € pro Monat abonniert werden.

