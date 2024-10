Home Sonstiges Programmhinweis: Borussia Dortmund vs. Celtic Glasgow bei Prime Video

Programmhinweis: Borussia Dortmund vs. Celtic Glasgow bei Prime Video

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. Oktober 2024 um 17:09 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Der Monat Oktober steht ganz im Zeichen des Spitzensports, das gilt natürlich auch für die Königsklasse. Heute Abend beginnt der zweite Spieltag der neu reformierten Champions League und die Dortmunder Borussia empfängt Celtic Glasgow.

Zweiter Spieltag

Auch in dieser Saison überträgt Prime Video wieder das Spiel mit deutscher Beteiligung bzw. das Topspiel des Spieltags. Allerdings wird die Vorrunde nicht mehr in einer Gruppenphase ausgespielt, man hat nun zum Schweizer Model gewechselt und spielt in einer Liga. Alle Paarungen wurden per Zufall ausgelost, jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die Europameisterschaft ist schon einen Augenblick her, doch neben den Niederländern sorgten insbesondere die Schotten für eine hervorragende Stimmung im Land. In Kombination mit der Südtribüne im Signal Iduna Park könnte das aus Fan-Sicht ein mehr als stimmungsvoller Abend werden. Borussia Dortmund möchte wieder überzeugender auftreten. Man gewann zwar das kleine Revierderby, man ließ sich vom VFL Bochum aber in der Anfangsphase her spielen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

-----

