Programm-Tipp: 2. Spieltag der Champions League mit Bayern München vs. FC Barcelona – oder die Rückkehr des Lewandowski

Verfasst von Patrick Bergmann // 13. September 2022 um 16:44 Uhr

Wer sich nach der guten Woche an Feuerwerk in der Technikwelt etwas entspannen will, der sollte sich diesen Programm-Tipp nicht entgehen lassen. Heute ist dank englischer Woche bereits der zweite Spieltag der UEFA Champions League und wir bekommen ein Knallerspiel zu sehen – der FC Bayern eröffnet seine Heimsaison gegen niemand Geringeres als den FC Barcelona und es gibt einige Handlungsstränge. Die geben dem Spiel die gewisse Würze.

Bayern gegen Barca – oder die Rache dank Rückkehrer Lewandowski

Nüchtern betrachtet, treffen in dieser Gruppe die beiden Gewinner des ersten Spieltags aufeinander und hier geht es schon um eine kleine Vorentscheidung in Richtung Gruppensieg. Dazu dürfen wir uns auf zwei Mannschaften freuen, die zum Favoritenkreis zählen und mit Superstars gespickt sind. Das extrem variable Angriffsfspiel der Bayern trifft auf die neuen Vollstreckerqualitäten des FC Barcelona. Und damit kommen wir zu den Storylines dieses Spiels.

Was war das nur für eine Transfersaga von Lewandowski in diesem Sinne mit theatralischen Metaphern? Aussagen wie „In mir ist etwas gestorben“ und die absolut lustlose Teilnahme an den ersten Trainingstagen sind den Fans sicherlich noch im Gedächtnis geblieben. Dazu kommt, dass Barca trotz erdrückender Schulden und einem eigentlich extrem knappen Gehaltsbudget auf dem Transfermarkt regelrecht gewütet hat. Lewandowski ist nicht der einzige Spieler, der für 45 Mio + X in das Camp Nou wechselte. Da wären noch Rapinha und Joules Kounde sowie einige ablösefreie Spieler, die man wegen der Gehaltsstruktur zum Anfang gar nicht registrieren konnte. Last but not least dürfte Barca vor Ehrgeiz brennen, diese Schmach aus dem Frühjahr 2020 vergessen zu machen. Wir erinnern uns kurz: Es herrschte Corona und der damalige Titel in der Champions League wurde in Lissabon in einem Turniermodus ausgetragen. Der deutsche Rekordmeister nahm dabei auf dem Weg zu seinem 6. Titel im Viertelfinale den rumreichen FC Barcelona, damals unter anderem noch mit Lionel Messi, regelrecht auseinander. Am Ende stand ein 8:2 für den FC Bayern und es hätte gut und gerne auch zweistellig ausgehen können. Nach dem Halbfinale in der Saison 2013 also die zweite Demütigung für den stolzen katalanischen Traditionsklub.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 89,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 8,99 € pro Monat abonniert werden.

