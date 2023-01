Home Hardware Produktcheck: Die Laptop Power Bank von EINOVA mit 20.000 mAh

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. Januar 2023 um 18:09 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Was haben Hüllen, Armbänder und Powerbanks gemeinsam? Es gibt sie in einer Hülle und Fülle. Warum also haben wir ausgerechnet die Laptop Power Bank von EINOVA hier um Produktcheck? Und wer ist überhaupt EINOVA? Diesen Fragen gehen wir hier auf den Grund.

Wer ist EINOVA

EINOVA ist eine Marke der Firma Eggtronic SRL aus Italien und bietet deren Know-How aus dem Bereich Energieversorgung nun in verschiedenen Produkten für den Endkonsumenten an. Die Markteinführung hierzulande erfolgte Anfang Oktober 2022 und seit diesem Zeitpunkt bewährt sich die Laptop Power Bank beim Autor dieser Zeilen.

Was kommt wie an?

Wer einmal eine Verpackung von Apple lieben gelernt hat, der findet sich bei EINOVA wieder. Schade ist nur, dass die farbenfrohe Verpackung, die unserer Meinung nach eine Wohltat vom Einheitsbrei ist, unter einer Umverpackung versteckt wird. Auf dieser ist das Produkt so wie einige Informationen zu sehen.

Innen ist die Laptop Power Bank mitsamt einem USB-C-auf-USB-C-auf-USB-C-Kabel vorhanden. Abgerundet wird das Ganze von einer kleinen Garantiekarte.

Was uns ins Auge fiel, angesichts der Größe der Powerbank hätte die Verpackung etwas kompakter sein dürfen und auch die Plastikabdeckung hätte nicht sein müssen.

Haptik und ein gelungenes Detail

Viele Powerbanks kommen in Kunststoff daher, was gelegentlich mit einer Softtouch-Oberfläche versehen wird. EINOVA hat sich allerdings für Canvas entschieden und macht damit alles richtig. Auch wenn es sich um eine graue Farbvariante handelt, sieht sie optisch ansprechender aus und fasst sich zudem besser an.

Außerdem ist der Canvas laut EINOVA wasserabweisend. Der Rahmen ist aus Softtouch gehalten, doch das eigentliche Highlight ist ein Display. Der Hersteller gibt hier den Ladezustand der Laptop Power Bank mittels Prozentwert exakt an – man muss also nicht mehr anhand der sonst üblichen LED-Leiste abschätzen. Insgesamt ist die Laptop Power Bank wirklich hochwertig verarbeitet.

Die Specs

Eine Ladebank sollte nicht nur eine große Kapazität haben, auch die Größe oder der Output sind entscheidend. Deshalb hier die Auflistung der wichtigsten technischen Spezifikationen:

Maße: 17,1 x 10,2 x 1,6 cm

Gewicht:

USB-C Eingang (Power Delivery): 5V 3A, 14,5V 2A, 20V 1,5A (30 Watt)

USB-C-Ausgang (Power Delivery): 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2,25A (45 W)

USB-A Ausgang 1 (QC): 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A (18 W)

USB-A-Ausgang 2: 5V 2,4A (10,5 W)

Gesamtleistung: max. 63 W

Akkukapazität: 20.000 mAh

Das Display und der USB-C-Port sind Gold wert

Eine Powerbank, die das Gerät auflädt, mehr muss man nicht wissen. Mitnichten, denn es sind die Details. Und von denen bietet die Laptop Power Bank gleich zwei an. Da ist einmal, wie erwähnt, das Display. Eine Prozentanzeige klingt banal, hat aber im Alltag während der Benutzung einen immensen Einfluss. Wir haben uns während der langen Testphase dank der Anzeige einfach deutlich sicherer gefühlt, weil der tatsächliche Ladezustand exakt abzulesen war.

Neben zwei USB-A-Anschlüssen bietet die Laptop Power Bank auch einen USB-C-Anschluss an, der sich zum Aufladen der Power Bank selbst oder eines angeschlossenen Gerätes wie ein MacBook Air nutzen lässt. Und das geht richtig flott, der Ausgabe von 45 Watt sei Dank. So lässt sich das MacBook Air oder ein iPad Pro genauso schnell wie am Charger aufladen – das ist im Alltag, auf einer Messe oder an einen langen Arbeitstag, einfach Gold wert.

Was uns nicht so gut gefällt

Wir nutzen die Laptop Power Bank ziemlich genau vier Monate und sind unter dem Strich sehr zufrieden. Eine Sache gibt es aber dennoch und das ist die Effizienz. EINOVA gibt eine Kapazität von 20.000 mAh an, wenn die Power Bank vollgeladen ist. In der Praxis konnten wir das MacBook Air mit M1, welches laut CoconutBattery über eine Batteriekapazität von 4382 mAh verfügt, knapp 3,5x aufladen. Das entspricht knapp 16.000 mAh, womit die Effizienz der Laptop Power Bank also rechnerisch bei knapp 80% liegt. Fairerweise müssen wir hier allerdings erwähnen, dass diese Werte auch nach rund vier Monaten regelmäßiger Nutzung eingehalten werden.

Fazit

EINOVA ist mit der Laptop Power Bank aus dem Stand heraus eine richtig gute Power Bank gelungen, die selbst anspruchsvollste Nutzer zufriedenstellen sollte. Vor allem die 45 Watt am USB-C-Port bei der Ausgabe sowie die Anzeige in Prozent über die verbleibende Kapazität haben uns überzeugt. Mit 99,99 Euro lässt man sich das jedoch auch gut bezahlen, unserem Empfinden nach wäre eine UVP um 80,00 Euro jedoch etwas passender. Unter dem Strich ist das aber eine rundherum solide Power Bank, die uns treue Dienste leistet und die der Autor dieser Zeilen nicht mehr missen möchte.

