Produktcheck: 3-in-1-Ladestand S310 Pro von CubeNest

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. Oktober 2022 um 10:58 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Wer erinnert sich noch an die Präsentation des iPhone X bzw. dem Zubehör. Neben den AirPods wollte Apple auch eine 3-in-1-Ladematte namens AirPower auf den Markt bringen. Damit ist der Konzern krachend gescheitert und andere Hersteller haben Grundzüge dieser Idee aufgenommen. Dazu zählt auch CubeNest, ein junges Unternehmen aus Tschechien. Der Hersteller hat uns seine Version eines 3-in-1-Ladestands zur Verfügung gestellt, es handelt sich um den S310 Pro. Was wir davon halten, klärt unser Produktcheck.

Wer ist CubeNest?

Wie erwähnt, kommt CubeNest aus Tschechien und ist dabei noch ein blutjunges Unternehmen. Es ist erst seit 2021 aktiv auf dem Markt der Zubehörhersteller, trotzdem ist man ambitioniert. Man will mit seinem Zubehör die Designsprache hinsichtlich Material und Farben von Apple aufgreifen. Ob das gelungen ist, klären wir in den nachfolgenden Zeilen.

Verpackung, Inhalt und Verarbeitungsqualität

Hinsichtlich der Verpackung geht der Punkt schon einmal an Apple. Das soll nicht heißen, dass die Verpackung von CubeNest schlecht ist. Auf der Front ist der Ladestand abgebildet, auf der Rückseite gibt es noch ein paar zusätzliche Details.

Der Ladestand selbst ist in einer Kunststofffolie in einem Plastik-Layout verpackt. Auch wenn der Hersteller den Stand, welcher aus Aluminium besteht, schützen will, das geht auch ohne so viel Plastik.

Außerdem ist noch ein weißer 20-Watt-Charger, der verdächtig nach dem Original von Apple aussieht, sowie ein weißes USB-C-auf-USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten.

Bei der Verarbeitungsqualität hingegen gibt es keine Unterschiede zu Apple: Das Aluminium ist sauber verarbeitet, es gibt keine scharfen Kanten und der Kunststoff ist sauber eingefasst. Auf der Ladefläche, auf der das iPhone anhaftet, ist sehr subtil der Schriftzug des Herstellers untergebracht.

Im Alltag

Ein Ladegerät lädt auf und damit hat es sich?! Ganz so einfach ist es dann doch nicht, der Teufel steckt im Detail. Das ist auch ein gutes Stichwort. CubeNest sagt, dass der S310 Pro eine Gesamtausgangsleistung von 30 Watt hat, der mitgelieferte Charger liefert aber nur 20 Watt aus. Darauf muss man achten und das Netzteil unter Umständen austauschen. Das iPhone selbst lädt mit maximal 15 Watt auf. Dabei fallen zwei Dinge auf: Der Magnetismus ist ausreichend stark, könnte aber noch etwas stärker sein. Und es handelt sich hierbei nur um MagSafe-Kompatibilität, der S310 Pro ist nicht MagSafe-zertfiziert.

Der S310 Pro bietet zudem noch eine Qi-zertifizierte Ladefläche an, wo man die AirPods Pro oder ebenfalls ein Smartphone laden kann. Die hat uns fast noch besser gefallen. Das liegt aber eher am iPhone und dem Kamerabuckel, der jedes Jahr größer wird. Nicht ganz so überzeugen kann der Ladepuck für die Apple Watch. Der ist so flach, dass die Apple Watch nur mit Armbändern geladen werden kann, die sich öffnen lassen. Heißt also im Klartext, mit dem originalen Gliederwatcharmband von Apple lässt sich die Apple Watch nicht aufladen. Die Ladeleistung haben wir nicht gemessen, doch für unser Gefühl war die in Ordnung. Was wir aber sagen können, der S310 Pro lädt zuverlässig. Während der rund zweimonatigen Testphase waren iPhone und Apple Watch am nächsten Morgen immer aufgeladen, so muss das sein. CubeNest hat uns den S310 Pro in Sierra Blau zur Verfügung gestellt, die Farbe allerdings nicht ganz getroffen. Das fällt aber nur dann auf, wenn man ein iPhone 13 Pro oder 13 Pro max in Sierra Blau direkt daneben hält.

Fazit

Für den S310 Pro ruft CubeNest 79,99 Euro auf. Grundsätzlich ist der Preis in Ordnung, doch zwei Sachen stören uns: Da wäre einmal der 20-Watt-Charger. Wenn der Hersteller mit einer Gesamtladeleistung von 30 Watt wirbt, wäre es hier nur angemessen, das entsprechende Netzteil beizulegen. Und wir vermissen die MagSafe-Zertifizierung. Wer darüber hinwegsehen kann, bekommt einen sehr edlen 3-in-1-Ladestand geliefert.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

