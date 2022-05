Home Apps ProCamera wagt nun den Sprung auf das iPad

ProCamera wagt nun den Sprung auf das iPad

Die Kamera-App von Apple am iPhone ist, ähnlich wie die Home-App, eher funktional und auf das Notwendige reduziert. Möchte man mehr herausholen, empfiehlt sich der Einsatz einer Drittanbieter-App. Eine der besten Apps für die Kamera im iPhone ist dabei ProCamera und die Entwickler der App haben nun ein spannendes Update bereitgestellt.

ProCamera schafft den Sprung auf das iPad

ProCamera gehört zu den besten Kamera-Apps im App Store und auch wir hatten die App schon einmal ausführlich vorgestellt und entsprechend getestet. Den dazugehörigen Artikel findet ihr hier. Mit dem neuen Update auf Version 15.4 wagen sich die Macher der App endlich auf das iPad, was Sinn ergibt. So ist die Knipse im Tablet spätestens seit dem iPad Pro 2020 (unter guten Lichtbedingungen) wirklich brauchbar und mit ProCamera lässt sich das Potenzial hier nun endlich voll ausschöpfen. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

iPad-Unterstützung für das iPad

Das wird groß: Nach Monaten der akribischen Vorbereitung bringen wir ProCamera heute auf das iPad. Da große Teile der App von Grund auf neu programmiert wurden, ist dieses Update weit mehr als die bisherige iPhone App auf einem größeren Bildschirm. Die neue Version ist maßgeschneidert für die Besonderheiten des iPads. Universelle Unterstützung bedeutet auch, dass alle ProCamera-Nutzer unsere App kostenfrei auf ihrem iPad installieren können. Viel Spaß damit!

Menü zur manuellen Steuerung

Schnell und bequem: Mit dem brandneuen Menü haben Sie im M-Modus sowie dem halbautomatischen SI-Modus jederzeit Zugriff auf die wichtigsten manuellen Kamerafunktionen. Durch die Platzierung in unmittelbarer Nähe zum Daumen erlaubt das Menü die einhändige Steuerung sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad. Weitere Details erfahren Sie wie immer in unserem aktuellen Blogbeitrag.

Belichtungsreihen

Die EB-Funktion (Exposure Bracketing), mit der ProCamera Up Mitglieder individuelle Belichtungsreihen aufnehmen können, ist ab sofort ein eigenständiger Modus. Im Aufnahmemenü können Sie neben den bisherigen Modi A, M und Si auch zu EB wechseln.

Bestandskunden dürfen kostenfrei upgraden

Es klang in den Release-Notes schon einmal kurz an, das Update lässt sich für Bestandskunden komplett kostenfrei laden. Das ist dieser Tage nicht selbstverständlich, wird doch solch ein Update gerne mal zur Umstellung auf ein Abo-Modell genutzt. Nicht so bei ProCamera – wenngleich Zusatzfunktionen wie diverse Filter etc. weiterhin nur mit einem Abo verfügbar sind. Das gefällt uns außerordentlich gut und deshalb erwähnen wir es auch so in aller Deutlichkeit.

