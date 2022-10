Home iPhone Problem: iPhone 14 / Pro friert mit SIM-Fehlermeldung ein, Apple bestätigt Bug

Problem: iPhone 14 / Pro friert mit SIM-Fehlermeldung ein, Apple bestätigt Bug

Das iPhone 14 und iPhone 14 Pro hat ein Problem mit der SIM-Karte. Einige Nutzer erhalten vereinzelt Meldungen über eine nicht unterstützte SIM. Im Anschluss stürzt das iPhone ab. Apple hat das Problem nun bestätigt. Kennt ihr diesen Bug auch?

Nutzer des iPhone 14 stoßen vereinzelt auf ein weiteres Problem. Diesmal betrifft es die Nutzung der SIM – einer physischen SIM, nicht der eSIM-Variante – hier erhalten Anwender verschiedentlich die Meldung, ihre SIM würde nicht unterstützt. Im Anschluss kann es passieren, dass das iPhone vollständig einfriert.

Apple bestätigt das Problem

In einem internen Memo, aus dem die Seite MacRumors zitiert und das sich an Mitarbeiter im Service richtet, bestätigt das Unternehmen, das dieser Fehler auftreten kann. Er trifft potenziell das iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max.

Nutzer sollen zunächst einige Minuten warten, wenn dieser Bug eintritt. Wenn das Gerät dann immer noch nicht wieder nutzbar wird, sollen sie sich an den nächsten Apple Store wenden und dort eine Reparatur veranlassen. Sie sollen darauf verzichten, das Gerät wiederherzustellen.

Apple musste bereits verschiedene Probleme in Zusammenhang mit dem iPhone 14 einräumen, darunter Schwierigkeiten bei der Aktivierung und wackelnde Kameras. Man ging mit Updates dagegen vor, die bei einigen Nutzern auch zu Besserung geführt haben.

Seid ihr schon von dem Problem der SIM-Fehlermeldung betroffen gewesen und wie wurde das Problem bei euch gelöst? Teilt gern eure Erfahrungen.

