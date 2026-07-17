Google Maps: Immersive Navigation bringt 3D-Darstellung auf iPhone und CarPlay

Wer ein iPhone hat, kann sowohl Apple Karten als auch Google Maps nutzen – ein Umstand, der beide Unternehmen antreibt, ihre Kartenlösung beständig zu verbessern. Wer im Auto auf Google Maps setzt, darf sich auf einen grundlegenden Umbau freuen. Mit der Immersive Navigation verabschiedet sich der Kartendienst von der klassischen flachen Ansicht und setzt stattdessen auf eine vollständig dreidimensionale Darstellung. Gebäude, Brücken, Geländeformen und sogar einzelne Bäume erscheinen realistisch auf dem Display.

Gemini-KI erzeugt die 3D-Umgebung

Unter der Haube werkelt Googles Gemini-KI. Sie verrechnet Street-View-Aufnahmen mit Luftbildern zu einer räumlichen Echtzeitdarstellung der Strecke. Hohe Gebäude, die euch den Blick auf die Route nehmen würden, stellt die App automatisch halbtransparent dar. Gleichzeitig hebt Maps kritische Straßendetails wie einzelne Fahrspuren, Zebrastreifen, Ampeln und Stoppschilder gezielt hervor. Ein überarbeiteter Zoom lässt euch zudem weiter vorausschauen, sodass ihr komplizierte Kreuzungen oder Spurwechsel frühzeitig einschätzen könnt.

Sprachansagen klingen jetzt nach Beifahrer

Google belässt es nicht nur bei einer optischen Überarbeitung. Die Sprachführung setzt künftig auf ganze Kontextsätze statt auf knappe Richtungskommandos – das Ergebnis klingt deutlich natürlicher, fast wie ein mitfahrender Mensch. Wählt ihr eine Alternativroute, erklärt Maps außerdem konkret, warum sich der Umweg lohnt: weniger Verkehr, keine Maut oder eine umfahrene Baustelle. Kurz vor dem Ziel blendet die App eine Street-View-Vorschau ein, inklusive Gebäudeeingang und Parkempfehlung, sofern die Daten vorliegen.

Auch auf dem iPhone und über CarPlay nutzbar

Die Immersive Navigation funktioniert nicht nur auf Android Auto, sondern auch auf dem iPhone und über Apple CarPlay. Allerdings erfolgt die Aktivierung rein serverseitig. Ein manuelles Update aus dem App Store bringt euch die neue Ansicht also nicht schneller.

Rollout bislang nur in den USA

Aktuell steht das Feature ausschließlich in den USA zur Verfügung. Google hatte die Immersive Navigation Mitte März 2026 offiziell vorgestellt, den Rollout aber zunächst stark begrenzt. Laut Android Police erreicht die Verteilung seit Mitte Juli deutlich mehr Nutzer. Wann Deutschland an der Reihe ist, bleibt offen – einen konkreten Zeitplan gibt es nicht.