Prime Video: Komplett neue Optik angekündigt

19. Juli 2022

Ein gutes Userinterface ist mindestens genauso wichtig wie die Inhalte, die man bereitstellt. Deswegen überarbeitet Amazon für seinen Streamingdienst Prime Video nach rund zwei Jahren das komplette Layout erneut. Wir klären auf.

Neues Navigationsmenü

Prime Video wird dafür ein komplett neues Navigationsmenü bekommen, welches sich optisch an Disney+ und Netflix orientiert. Bedeutet also, die vorher horizontale Leiste wandert an den linken Bildschirmrand und kommt mit neuen Kategorien daher. Diese sind wie folgt:

Home

Meine Inhalte

Channels

Live-Inhalte

werbefinanzierte Inhalte

Suche

Klickt man darauf, kommt man die Untermenüs. Dabei wird es eine Umstellung geben, die das Auffinden und Unterscheiden von kostenlosen bzw. kostenpflichtigen Inhalten erleichtert. Bei Prime Video inkludierte Inhalte verzichten auf die Prime-Banderole und werden stattdessen mit einem blauen Haken versehen.

Um an diese Information zu gelangen, müssen Nutzer zuvor allerdings den Cursor über das gewünschte Video bewegen und so weitere Informationen (z.B. die Inhaltsbeschreibung) aufrufen. Im Prinzip kennt man das Menü so schon von Disney+ und Netflix, die Bedienung wird somit harmonisiert.

Mehr Live-Sport

Ähnlich wie Apple mit Apple TV+ hat auch Amazon erkannt, dass Live-Sport nun der aktuelle Wachstumstreiber sind. Nachdem man vergangene Saison hervorragende Quoten mit der Champions League am Dienstag erzielen könnte, dürfen sich ab Herbst die Sportfreunde unter euch den Donnerstag im Kalender markieren: Dann wird Prime Video nämlich Thursday Night Football der NFL zeigen. Hinzu kommt noch das kostenpflichtige MLB.TV.

Ab Ende der Woche werden die Updates ausgerollt

Wie 9to5mac berichtet, soll die Umstellung des Userinterface bereits in dieser Woche anlaufen und bei den ersten Kunden ausgerollt werden. Dies betrifft aber nur die App auf der Apple TV. Später im Laufe des Jahres sollen auch die App für iOS und iPadOS entsprechend angepasst werden. Es kann aber Geduld gefragt sein, der vollständige Rollout bei der letzten Umstellung nahm fast sieben Monate Zeit in Anspruch.

