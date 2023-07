Home Deals Prime Day 2023: Amazon reduziert die eigene Hardware um bis zu 69%

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Juli 2023 um 18:39 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Morgen ist es so weit, die Prime Days 2023 starten. Bereits im Vorfeld gab es eine Masse an Angebote, zudem fällt bereits um Mitternacht der Startschuss. Natürlich setzt auch das Versandhaus den Rotstift an, und zwar bei seiner eigenen Hardware.

Bis zu 69% lassen sich sparen

Die Hardware müssen wir nicht mehr großartig erklären, deshalb kommen wir direkt zu den Angeboten. Wir gestatten uns nur den Hinweis, dass wir auf Angebote von Ring nicht aktiv hinweisen möchten. Grund sind die diversen Verletzungen rund um den Datenschutz und die Privatsphäre:

Echos

Fire TV

eero

Kindles

