Home Deals Price Day bei preisboerse24.de: iPhone 12 im Vodafone XL Aktion mit 30 GB für monatlich 39,99€

Price Day bei preisboerse24.de: iPhone 12 im Vodafone XL Aktion mit 30 GB für monatlich 39,99€

Der Prime Day 2021 startet heute in den zweiten Tag, wir wollen diesen aber mit einem Mobilfunkkracher beginnen. Preisboerse.24.de hat nämlich den Price Day ausgerufen und bietet das iPhone 12 in einem extrem attraktiven Tarif an

iPhone 12 im Vodafone XL Aktion mit 30 GB Daten

Das iPhone 12 kommt mit 64 GB Speicher, einem 6,1″ großen OLED-Display sowie dem A14 Bionic daher – dieser garantiert noch über Jahre hinaus flottes Arbeitstempo und fünf Jahre Softwareupdates sollten ebenfalls machbar sein. Die Dual-Kamera bietet 4k-Videoaufnahme und gehört ebenfalls zu den besten ihrer Art.

Kommen wir also zum Tarif: Im Vodafone XL Aktion (Affiliate-Link) habt ihr ein monatliches Datenvolumen von 30 GB mit einer Geschwindigkeit von maximal 500 Mbit/s. Dazu kommen eine Allnet-Flat Telefonie und eine Allnet-Flat SMS in alle deutschen Netze und das für monatlich 39,99€

Angebotsdetails

iPhone 12 mit 64 GB f. einmalig 4.95€

30 GB Datenflat mit 500 Mbit/S

Allnet-Flat Telefonie

Allnet-Flat SMS

4 Monate Deezer kostenfrei ausprobieren

GigaKombi möglich

KEIN ANschlusspreis

Monatlicher Grundpreis von 39,99€

Anmerkung

Der Anschlusspreis von 39,99€ wird euch berechnet, über die Aktivierung in der Vodafone-App wird Euch dieser wieder gutgeschrieben. Da es sich um einen Aktionstarif handelt, bekommt ihr monatlich einen Rabatt von 7,00€ gutgeschrieben. Das bedeutet, in eurer Rechnung steht der reguläre Grundpreis von 46,99€, davon wird der Rabatt abgezogen, sodass ihr als Rechnungssumme 39,99€ in der Rechnung stehen habt. Das ist deshalb wichtig, da der Rabatt nach 24 Monaten ausläuft, ab dem 25. Monat liegt der Tarif also bei den regulären 46,99€ – vergesst also nicht, rechtzeitig unter Einhaltung der Kündigungsfrist zu kündigen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!