Powerbeats Pro 2: Vor Verkaufsstart ist eine neue Firmware verfügbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Februar 2025 um 15:10 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Apple ist der weltweit größte Hersteller von Kopfhörern, den AirPods sei Dank. Doch mit Beats by Dr. Dre hat man noch eine zweite Marke im Portfolio. Gestern stellte man die Powerbeats Pro 2 vor, die interessanterweise technisch sogar besser ausgestattet sind als die AirPods Pro 2. Noch vor offiziellem Verkaufsstart gibt es nun neue Firmware.

Neue Firmware ist verfügbar

Der Konzern stattet die Powerbeats Pro mit dem H2-Chip sowie einem optischen Sensor zum Messen der Herzfrequenz aus, gleichzeitig wurde die Akkulaufzeit massiv verbessert. An dieser Stelle könnt ihr noch einmal alle Neuerungen nachlesen. Ab morgen sind die neuen Sportkopfhörer offiziell im Handel bei Apple und Co. verfügbar, bereits jetzt gibt es aber das erste Firmwareupdate. Packt ihr die neuen Powerbeats Pro 2 auf, solltet ihr zeitnahe die neue Firmware 7B24 aufgespielt bekommen. Was verändert wurde, ist indes nicht klar.

Update wird automatisch eingespielt

Die Aktualisierung der Firmware lässt sich nicht manuell anstoßen, die Kopfhörer müssen sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden und im Lade-Case liegen, um das Update einzuspielen. Die Installation ist in der Regel innerhalb einiger Tage abgeschlossen. Unter Android lässt sich das Ganze mit der Beats-App nachvollziehen.

