iOS 18.3.1 und macOS 15.3.1: „Bug“ aktiviert Apple Intelligence ungefragt

Vor wenigen Tagen hat Apple neben anderen Updates iOS 18.3.1 und macOS 15.3.1 veröffentlicht. Die neue Software schaltet dabei bei einigen US-Nutzern Apple Intelligence ein, obwohl diese Apples KI vorher deaktiviert haben.

Apple Intelligence ist bei uns noch nicht verfügbar, ist in den USA aber seit Monaten Gesprächsthema. Wer die KI nicht nutzen möchte, kann sie in den iOS- und macOS-Einstellungen deaktivieren. Ein merkwürdiger Vorgang unter iOS 18.3.1 und macOS 15.3.1 macht diese Entscheidung nun rückgängig.

Entwickler unterstellt Apple Absicht

Einer der betroffenen Personen ist Entwickler Jeff Johnson. In einem Blog-Post geht er auf den Vorfall ein. Auf beiden seiner Apple Intelligence-fähigen Macs konnte er das Verhalten nachvollziehen. Betroffene Geräte warten mit einem Apple Intelligence-Willkommensbenachrichtigung auf. Nach dem Klick auf „Fortsetzen“ wird die künstliche Intelligenz automatisch aktiviert, auch wenn sich Nutzer vorher aktiv dagegen entschieden haben. Eine andere Option, um das Fenster zu entfernen, gibt es wohl nicht. Deshalb setzt der Etnwickler das Wort „Bug“ in Anführungszeichen. Er vermutet einen Werbeversuch von Apple, um die Nutzerzahlen für Apple Intelligence anzukurbeln.

Apple Intelligence ist bisher nur in den USA verfügbar. Mit iOS 18.4, welches wir im Frühjahr 2025 erwarten, soll die KI auch zu uns kommen. Mit an Bord wird eine ChatGPT-Integration, Bearbeitungsfeatures in Fotos sowie Zusammenfassungen von Benachrichtigungen und Mails sein. Auch Visuell Intelligence und Image Playground sind Teil von Apple Intelligence. Ob die deutsche Sprache von Beginn an unterstützt wird, ist offen. Die erste Betaversion dürfte in den kommenden Tagen verfügbar sein, dann wissen wir mehr.

