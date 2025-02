Home Sonstiges Google kündigt I/O 2025 an

Google kündigt I/O 2025 an

12. Februar 2025

iOS und Android sind auf dem Smartphone die dominierenden Betriebssysteme und werden jährlich aktualisiert. Apple nutzt dafür seine WWDC, Google hält dafür seine I/O ab. Nun wurde bekannt, wann diese stattfinden wird.

Google I/O 2025 angekündigt

Wir verfolgen die I/O grundsätzlich immer, da wir über den Tellerrand hinausschauen wollen – zudem finden wir das Material Design recht gelungen. Wie dem auch sei, die diesjährige I/O wurde nun von Google selbst im hauseigenen Blog angekündigt. Konkret findet diese am 20. und 21. Mai 2025 statt. Die Eröffnungs-Keynote wird wieder in einem Livestream übertragen.

Was wird vorgestellt?

Die letztjährige I/O stand ganz im Zeichen von Künstlicher Intelligenz, speziell das Projekt Astra sorgte für Aufsehen. Mit Sicherheit wird Google bei der diesjährigen I/O daran anknüpfen. Auch Android 16.1 dürfte mit Sicherheit vorgestellt werden. Unklar ist, ob der Suchmaschinenkonzern das Pixel 9A, das neue Mittelklassegerät, vorstellen wird. Interessant dürfte zudem Android XR, das mobile Betriebssystem für Mixed-Reality-Headsets werden. Google kooperiert dafür unter anderem mit Samsung. Last but not least wird Gemini wieder eine wichtige Rolle einnehmen und Cupertino bezüglich Apple Intelligence weiter massiv unter Druck setzen. Wie gewohnt, wird es von uns eine knackige Zusammenfassung über die wichtigsten Neuerungen geben.

