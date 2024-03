Home Sonstiges PlayStation 5 Pro: Leaker kündigt KI und starkes Raytracing an

PlayStation 5 Pro: Leaker kündigt KI und starkes Raytracing an

Sony soll an einer PlayStation 5 Pro arbeiten. Die leistungsstärkere Version der beliebten Konsole soll deutlich schneller sein. Doch auch neue Funktionen heben das Modell hervor. Davon geht ein meist richtig liegender Leaker aus.

Ein bekannter Leaker, der unter dem Kürzel MLID („Moores Law is Dead“) auftritt, hat das am Wochenende verkündet. So soll die PlayStation 5 Pro unter anderem mit KI-Funktionen und starkem Raytracing kommen. Die Funktionen gelten als wahrscheinlich, in der Vergangenheit lag der Leaker schon das ein oder andere Mal richtig.

Weitere Quelle bestätigt Echtheit von Dokumente

MLID bezieht sich dabei auf Dokumente, die Sony an Spieleentwickler versendet haben soll. Ein Spielejournalist und ehemaliger Entwickler betätigten deren Echtheit. Auch er habe die Unterlagen aus anderer Quelle erhalten. Demnach soll das Pro-Modell einen deutlichen Leistungszuwachs bekommen. Die Rendering-Performance soll dabei um 45 Prozent steigen, aufgrund bisheriger Erfahrungen – etwa beim Sprung von PS4 auf die PS4 Pro – dürfte das aber für eine Leistungssteigerung auf das Dreifache reichen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Mit der deutlich höheren GPU-Leistung will Sony höhere Bildraten und verbessertes Upscaling ermöglichen. Wer sich in der Branche auskennt, wird sicher schon mal von Nvidias DLSS gehört haben. Dabei werden mittels KI verschiedene Auflösungen möglich, auch wenn die Konsole diese gar nicht unterstützt. Das Spielen in 8K gelingt damit erstaunlich gut. Sony plant nun den Berichten nach sein eigenes Upscaling mit dem Namen PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Spiele, die das unterstützen sollen, müssen wohl nur moderat angepasst werden.

Möglicherweise kommt die PS5 Pro pünktlich zu Weihnachten 2024. Insgesamt wird von einem Release gegen Ende des Jahres ausgegangen. Erste Developer-Kits gibt es bereits jetzt. Was die Pro-Version kosten soll, ist noch fraglich.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!