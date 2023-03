Home Betriebssystem Apple veröffentlicht iOS 16.4 und iPadOS 16.4 für alle Nutzer

Apple hat gerade eben iOS 16.4 und iPadOS 16.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Die neue Version bringt eine Reihe von neuen Features sowie verschiedene Verbesserungen.

Apple hat am heutigen Abend iOS 16.4 und iPadOS 16.4 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Das Update kann ab sofort geladen und installiert werden, dabei kann es wie üblich zu gewissen Verzögerungen kommen.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Apple bringt mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 eine Reihe neuer Funktionen. Dazu zählen etwa die Sprachisolierung für normale Anrufe über das Mobilfunknetz, ferner neu sind die Web Push-Nachrichten in Safari.

Darüber hinaus wurden neue Emojis hinzugefügt. Weitere Neuerungen finden sich eher unter der Haube, dazu zählt etwa der neue Umgang mit Betas. Diese werden nun nicht mehr länger über die bekannten Beta-Profile bezogen.

Zurück ist weiterhin die neue Home-Architektur, die schneller und leistungsfähiger sein soll und dieses Versprechen diesmal hoffentlich auch einlöst. Sie war beim ersten Anlauf von Apple nach allzu schwerwiegenden Fehlern wieder zurückgezogen worden.

Weitere kleinere Änderungen finden sich etwa in Apps wie Musik, Podcasts und Bücher. Hier wurde etwa die ikonische Umblätter-Animation wieder zurückgebracht, was auf nicht wenig Zustimmung gestoßen war.

Der Release Candidate lief bei uns in der Redaktion ohne wesentliche Probleme. Wie macht sich die neue Version auf euren Geräten? Hinterlasst eure Meinung gern in den Kommentaren.

