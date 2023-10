Home Apps Pixelmator Pro 3.4.2 erschienen: Das ist neu

Pixelmator Pro 3.4.2 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Oktober 2023 um 13:33 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

An Programmen zum Bearbeiten von Bildern herrscht auf dem Mac wahrlich kein Mangel, es gibt zahlreiche Alternativen. Wir nutzen gerne Pixelmator Pro, was auch an den konstanten Updates liegt. Nun liegt Version 3.4.2 vor und klären auf, was neu ist.

Pixelmator Pro 3.4.2

Mit dem Update kümmert sich Pixelmator Pro um zwei konkrete Bereiche. Einmal gibt es neue Vorlagen, die ihr unter „mockups“ findet. Zudem hat man das Entrauschen-Tool nochmals optimiert. Anbei einmal die Release-Notes:

Erstellen Sie noch schneller individuelle Designs mit 26 neuen Vorlagen mit Layouts, die häufig in sozialen Medien, im Web und im Druck verwendet werden.

Passen Sie die Vorlagen mühelos an und profitieren Sie von intelligenten Funktionen wie automatischen Umrissen um Motive in YouTube-Miniaturansichten.

Entfernen Sie noch mehr Arten von Rauschen aus Bildern mit einem 2x intelligenteren Algorithmus zur Rauschanalyse.

Importieren Sie PDF-Dateien mit Ebenen mit zusätzlicher Unterstützung für den Farbraum Separation.

Öffnen Sie PDF-Dateien mit Ebenen, die Bildebenen mit einer Farbtiefe von 1 Bit enthalten.

Importieren Sie PDFs schneller und reibungsloser dank erheblicher Verbesserungen der Importstabilität.

Die Auswahl der Option “Auswählen und Maskieren” bei der Arbeit mit Textebenen führte zu einem unerwarteten Beenden von Pixelmator Pro. Behoben.

Update ist kostenfrei

Hier kommt die beste Meldung und wir erwähnen es deshalb immer wieder, weil gerade heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist: Bestandskunden können das Update auch dieses Mal kostenfrei im Mac App Store laden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!