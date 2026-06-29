Philips Hue: Zigbee und Matter laufen bald gleichzeitig

Wer smarte Beleuchtung von Philips Hue nutzt, musste sich bislang bei der Einrichtung entscheiden: entweder klassisch per Zigbee über die Hue Bridge – oder direkt per Thread in Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa. Beides parallel war nicht möglich. Das ändert sich zukünftig.

Signify kündigt wichtige Änderung an

Signify hat angekündigt, kompatible Hue-Leuchten per Software-Update mit der sogenannten Concurrent Multiprotocol-Technologie auszustatten, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Chip-Hersteller Silicon Labs. Der Name beschreibt das Prinzip präzise: Zigbee und Thread laufen nicht nacheinander, sondern echt parallel auf demselben Funkchip. Eine Lampe kann damit gleichzeitig auf beiden Kanälen kommunizieren – mit der Hue Bridge und einem Matter-Controller.

Was das im Alltag konkret bedeutet

Die Hue Bridge bleibt vollständig erhalten, mitsamt Szenen, Automationen, Entertainment-Synchronisierung und der gewohnten App. Gleichzeitig lässt sich dieselbe Leuchte direkt in Apple Home einbinden – und das ohne Umweg über die Bridge. Als Thread Border Router übernehmen dabei HomePod mini, HomePod der zweiten Generation sowie kompatible Apple-TV-Modelle die Brückenrolle ins lokale Netz. Matter-Befehle landen also direkt bei der Lampe, mit entsprechend kurzen Reaktionszeiten. Signify betont ausdrücklich, dass kein vollständiger Wechsel von Zigbee auf Thread geplant ist. Die neue Technik erweitert das bestehende System, löst es nicht ab.

Nur neue Chips profitieren

Der entscheidende Haken: Das Feature setzt Leuchten mit den Silicon-Labs-Chips MG26 oder SiMG301 voraus. Diese finden sich ausschließlich in neueren Hue-Modellen, die aktuell eingeführt werden oder bereits erhältlich sind. Ältere Lampen lassen sich hardwareseitig nicht nachrüsten – die Chip-Voraussetzung ist in diesem Fall keine Frage der Software. Wer also eine ältere Hue-Sammlung betreibt, schaut in die Röhre. Das entsprechende Software-Update soll noch in diesem Jahr erscheinen. Einen konkreten Termin nennt Signify bislang nicht. Wir gehen davon aus, dass der Hersteller diesbezüglich rund um die IFA neue Details dazu veröffentlichen wird.