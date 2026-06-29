Das seht ihr bei Netflix im Juli 2026

Die heiße Phase der WM in den USA ist nun angelaufen, die K.O.-Phase steht nun an. Deutschland muss auf seiner Seite des Turnierbaums bis zum Finale harte Brocken aus dem Weg räumen, bereits im Achtelfinale könnte man auf die Franzosen treffen. Wer dem nichts abgewinnen kann, wird vielleicht bei Netflix fündig. Bereits am ersten Juli startet man das Programm mit einem echten Kracher.

Das sind die Neuheiten

Die Rede ist vom dritten Fall von „Enola Holmes“ direkt zum Monatsstart. Ansonsten setzt Netflix auf einen bunten Mix. Werfen wir einen Blick darauf – sofern verfügbar, haben wir die originale Beschreibung übernommen:

Die neuen Reality-Inhalte

Ab dem 12. Juli

Love Is Blind: UK – After the Altar: Die Teilnehmer der zweiten Staffel und einige Favoriten aus der ersten Staffel erzählen von den Höhen und Tiefen ihres Lebens abseits der Pods, darunter Scheidungen, Neuanfänge und unerledigte Angelegenheiten.

Ab dem 13. Juli

Hot Ones: Extra Heat: In dieser exklusiven neuen Sonderreihe „Hot Ones: Extra Heat“ müssen prominente Gäste pikante Fragen beantworten, während sie noch schärfere Chickenwings essen.

Ab dem 15. Juli

The Ultimatum: Marry or Move On – Staffel 4: Ja oder nein? Sechs Paare stellen ihre Liebe auf die Probe und finden heraus, ob sie nach einem Monat mit neuen Partnern weiterhin heiraten wollen.

Ab dem 23. Juli

Kaulitz & Kaulitz – Staffel 3: Arzttermine, ein stürmisches Hochzeitsfest und die Geister der Vergangenheit: Für die Zwillinge schlägt die Stunde der Wahrheit. Auf dem Weg zurück zu ihren Anfängen müssen sie herausfinden, wer sie wirklich sind – und was sie als Geschwister noch zusammenhält.

Ab dem 28. Juli

Mary Beth Barone: Galaxy Brain: Sind Ex-Besties die schlimmste Art von Ex und können Dating-Apps die Demokratie retten? Mary Beth Barone liefert in diesem cleveren Special die Antworten.

Die neuen Animes

Ab dem 05. Juli

Sparks of Tomorrow: In einer alternativen Vergangenheit schließt sich ein ungleiches Duo zusammen, um einen verschwundenen Katalog zu finden, der den verqualmten Straßen Kyotos Strom bringen könnte.

Ab dem 08. Juli

Thunder 3: Die völlig gewöhnlichen Schüler Pyontaro, Hiroshi und Tsubame geraten in ein außergewöhnliches Abenteuer, als Pyontaros kleine Schwester vermisst wird.

Die neuen Comedy-Specials

Ab dem 07. Juli

Jeff Arcuri: Nice to Meet You: In diesem Special mit Zuschauerbeteiligung stellt Jeff Arcuri bei den Themen Ehestreiche und Internet-Trolle seinen schlagfertigen Witz unter Beweis.

Ab dem 21. Juli

Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor:

Die neuen Filme

Ab dem 01. Juli

Enola Holmes 3: Detektivin Enola Holmes reist für ihre Vermählung nach Malta. Dort werden ihre Hochzeitspläne jedoch aus der Bahn geworfen, als Sherlock verschwindet und sie in einen gefährlichen Fall verstrickt wird.

Detektivin Enola Holmes reist für ihre Vermählung nach Malta. Dort werden ihre Hochzeitspläne jedoch aus der Bahn geworfen, als Sherlock verschwindet und sie in einen gefährlichen Fall verstrickt wird. Das Boot – The Director’s Cut: Für sechs Oscars nominierte Verfilmung des gleichnamigen Romans unter der Regie von Wolfgang Petersen über die Besatzung eines deutschen U-Boots im 2. Weltkrieg.

Ab dem 05. Juli

22 Bahnen: Als eine begabte Mathestudentin die Chance erhält, ihre Träume zu verwirklichen, stellt sich die Frage, wer sich dann um ihre kleine Schwester kümmert.

Ab dem 07. Juli

Mortdecai – Der Teilzeitgauner: Der weltgewandte, kultivierte Lord Charlie Mortdecai ist ein Aristokrat – und ein mittelloser, tollpatschiger Kunstbetrüger, der die russische Mafia verärgert hat.

Ab dem 08. Juli

Bis zum Ende: Sie tat alles, um Mutter zu werden. Als ihr junger Sohn erkrankt, schreckt Jada für die rettende Organspende vor nichts zurück.

Ab dem 10. Juli

Ikka: Da das Leben eines geliebten Menschen auf dem Spiel steht, ist ein renommierter Anwalt gezwungen, einen Mann zu verteidigen, den er für schuldig hält.

Ab dem 11. Juli

The Apartment Job: Der ehemalige Anführer einer Gang und eine aufstrebende Anwältin planen, die Rücklagen einer Wohnungsanlage zu stehlen – und decken dabei weitreichende Korruption auf.

Ab dem 13. Juli

Golden Kamuy -The Abashiri Prison Raid-: In einem heftigen Kampf um den Ainu-Goldschatz machen sich Asirpa und Sugimoto zum Abashiri-Gefängnis auf, wo sie Noppera-Bo und die Wahrheit über ihren Vater erwarten.

Ab dem 15. Juli

Tod auf dem Nil: In dieser hochkarätig besetzten Agatha-Christie-Verfilmung ermittelt Hercule Poirot im Fall einer ermordeten jungen Erbin an Bord eines luxuriösen Flussdampfers.

Ab dem 16. Juli

The Hawk: Golf-Legende Lonnie „The Hawk“ Hawkins jagt auf den letzten Löchern seiner Karriere einem letzten großen Titel nach – und reißt alle, die er liebt, mit ins Chaos.

Golf-Legende Lonnie „The Hawk“ Hawkins jagt auf den letzten Löchern seiner Karriere einem letzten großen Titel nach – und reißt alle, die er liebt, mit ins Chaos. Me Before Me: Ein Schulprojekt zur Familiengeschichte veranlasst einen strebsamen Teenager dazu, die schwierige Beziehung mit seinem Vater zu kitten, bevor es zu spät ist.

Ein Schulprojekt zur Familiengeschichte veranlasst einen strebsamen Teenager dazu, die schwierige Beziehung mit seinem Vater zu kitten, bevor es zu spät ist. Love You So Bad: Im letzten Studienjahr plant die Studentin Savannah Rache an ihrem untreuen Ex, indem sie vorgibt, mit seinem absoluten Gegenteil zusammen zu sein – doch echte Gefühle bringen ihren Plan bald ins Wanken.

Ab dem 17. Juli

23 000 Leben: Eine Gruppe junger Menschen sticht in See, um Flüchtende auf dem Mittelmeer zu retten. Bei dieser Mission gerät ihr Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit jedoch ins Wanken.

Eine Gruppe junger Menschen sticht in See, um Flüchtende auf dem Mittelmeer zu retten. Bei dieser Mission gerät ihr Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit jedoch ins Wanken. Heartstopper Forever: Ein neues Schuljahr beginnt und während sich Nick und Charlies Beziehung vertieft, kommen Gedanken auf, wie ihr Leben nach dem Ende der Schulzeit aussehen könnte.

Ein neues Schuljahr beginnt und während sich Nick und Charlies Beziehung vertieft, kommen Gedanken auf, wie ihr Leben nach dem Ende der Schulzeit aussehen könnte. Deseo – Verlangen: Als eine verheiratete Anwältin eine Affäre mit dem Schwimmlehrer ihrer Tochter beginnt, wird aus der heißen Romanze ein perfides Spiel, bei dem jeder auf Rache aus ist.

Ab dem 24. Juli

72 HOURS: Ein 40-jähriger Geschäftsmann mit beruflichen Problemen wird plötzlich Teil eines Junggesellenabschieds und schließt sich drei Tage lang einer Gruppe Mittzwanziger an.

Ein 40-jähriger Geschäftsmann mit beruflichen Problemen wird plötzlich Teil eines Junggesellenabschieds und schließt sich drei Tage lang einer Gruppe Mittzwanziger an. Eine verworrene Wahrheit: Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter kehrt Ruth nach Hause zurück. Das merkwürdige Verhalten ihres Vaters veranlasst sie jedoch dazu, das Geschehene zu hinterfragen.

Die neuen Serien

Ab dem 01. Juli

Sommer ’36: August 1936 in Nizza: Vier ziemlich unterschiedliche Frauen werden in den Mord an einem mächtigen Staatsanwalt im luxuriösen Riviera-Hotel verwickelt.

August 1936 in Nizza: Vier ziemlich unterschiedliche Frauen werden in den Mord an einem mächtigen Staatsanwalt im luxuriösen Riviera-Hotel verwickelt. TESTO: Fünf Häftlinge verüben im Freigang einen Banküberfall, bei dem ein Fehlgriff im Tresorraum ihren Plan durcheinanderbringt und zu einer hochriskanten Geiselnahme führt.

Ab dem 02. Juli

Survival of the Thickest – Staffel 3: Ganz oben angekommen in der Welt der Designermode lässt sich Mavis auf ein neues Abenteuer ein, als sie und Luca eine Familie gründen wollen.

Ganz oben angekommen in der Welt der Designermode lässt sich Mavis auf ein neues Abenteuer ein, als sie und Luca eine Familie gründen wollen. Human Vapor: Ein Todesfall live im Fernsehen. Ein Schuldiger, der sich in Gas auflöst. Dahinter ein geheimes Projekt, dem Wehrlose zum Opfer fielen. Ein Ermittler will die Wahrheit aufdecken.

Ein Todesfall live im Fernsehen. Ein Schuldiger, der sich in Gas auflöst. Dahinter ein geheimes Projekt, dem Wehrlose zum Opfer fielen. Ein Ermittler will die Wahrheit aufdecken. Super Subbu: Der glücklose Subbu soll in einem feindseligen Dorf Sexualkundeunterricht geben und muss erfolgreich sein, ohne den Zorn seines konservativen Vaters auf sich zu ziehen.

An dem 08. Juli

Salcedo, Leather, and Boogaloo: Martín Salcedo bringt nichts so leicht aus der Ruhe – bis Verónica Pinilla und Quiebra Canto Drogen, Alkohol und Gefahr ins Spiel bringen.

Martín Salcedo bringt nichts so leicht aus der Ruhe – bis Verónica Pinilla und Quiebra Canto Drogen, Alkohol und Gefahr ins Spiel bringen. Ich habe keine Angst: Als ein zehnjähriger Junge einen erschreckenden Fund macht, lernt er die brutale Realität des Lebens, des Überlebens und eine Stadt am Abgrund kennen.

Ab dem 09. Juli

Unsere kleine Farm: Familie Ingalls beginnt ein neues Leben im Wilden Westen, wo die Freude an der Natur und der Kampf ums Überleben eng miteinander verbunden sind.

Ab dem 10. Juli

RoboCop: In dieser Neuauflage des Sci-Fi-Klassikers aus den 1980ern wird ein Polizist bei einem Einsatz schwer verletzt und in einen experimentellen Cyborg transformiert.

Ab dem 17. Juli

Die Karte der Sehnsüchte: Vor ihrem Tod entwickelt Lucy ein Spiel für ihre Schwester Greta, das sie auf eine Selbstfindungsreise schickt – und zum charmanten Will Tucker.

Vor ihrem Tod entwickelt Lucy ein Spiel für ihre Schwester Greta, das sie auf eine Selbstfindungsreise schickt – und zum charmanten Will Tucker. The East Palace: Ein Mann mit Verbindung zur Geisterwelt und eine Hofdame, die die Toten hören kann, werden vom König in den Palast zitiert, um dunkle Geheimnisse zu lüften.

Ab dem 18. Juli

Spooky in Love

Ab dem 22. Juli

GIGN: Nach dem Überraschungsangriff auf seine Einheit leitet ein Polizist, der sich zurückziehen wollte, eine riskante Mission, bei der er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird.

Ab dem 23. Juli

Ransom Canyon – Staffel 2: Können Staten und Quinn mit riskanten Aktivitäten Ransom Canyon zu neuem Wohlstand verhelfen? Und wie steht es um ihre wahren Gefühle füreinander?

Können Staten und Quinn mit riskanten Aktivitäten Ransom Canyon zu neuem Wohlstand verhelfen? Und wie steht es um ihre wahren Gefühle füreinander? The Debt Collector: Von alten Fehlern und einer unheilbaren Krankheit geplagt, kehrt ein ehemaliger Schuldeneintreiber zurück in die Unterwelt, um den Opfern einer brutalen Organisation zu helfen.

Ab dem 29. Juli

Proyecto Final: Neue Schule, neuer Start – bis durch fiese Angriffe im Internet und den Plan eines Klassenkameraden eine gefährliche Verbindung entsteht, die Tamara zu einer Verwandlung treibt.

Neue Schule, neuer Start – bis durch fiese Angriffe im Internet und den Plan eines Klassenkameraden eine gefährliche Verbindung entsteht, die Tamara zu einer Verwandlung treibt. Fúria – Rasende Wut: Ein verletzter Mann mit Gedächtnisverlust findet bei einem MMA-Coach Zuflucht und tritt in den Ring, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und einer gefährlichen Vergangenheit

Ab dem 30. Juli