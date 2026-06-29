Apple hat gerade eben iOS 26.5.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Auch macOS 26.5.2 kann ab sofort geladen und installiert werden. Die Updates enthalten wichtige Sicherheitsverbesserungen für iPhone und Mac.



Apple hat iOS 26.5.2 und iPadOS 26.5.2 veröffentlicht. Die neuen Versionen stellen kleinere Aktualisierungen für die im September eingeführten Betriebssysteme iOS 26 und iPadOS 26 dar. Das Update erscheint rund einen Monat nach iOS 26.5.1, das einen Fehler bei der kabelgebundenen Ladefunktion des iPhone Air sowie der iPhone-17-Modelle behoben hatte.

Die Aktualisierung kann auf kompatiblen iPhones und iPads über die Funktion „Softwareupdate“ in den Einstellungen installiert werden.

Laut den offiziellen Versionshinweisen enthält iOS 26.5.2 ausschließlich Sicherheitsverbesserungen für iPhone und iPad. Apple nennt keine weiteren Details zu den behobenen Schwachstellen.

Auch macOS 26.5.2 verfügbar

Ebenfalls hat Apple macOS 26.5.2 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt, dieses Update dürfte die selben Sicherheitsverbesserungen für den Mac enthalten, die mit iOS 26.5.2 und iPadOS 26.5. auf iPhone und iPad gelangen.

Parallel richtet der Konzern den Fokus inzwischen auf die nächste Betriebssystemgeneration. iOS 27 und macOS 27 stehen Entwicklern bereits als Beta-Version zur Verfügung. Eine öffentliche Beta soll im Juli erscheinen, die finale Version wird wie üblich im Herbst erwartet.