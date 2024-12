Home Apple Philips Hue: Unterstützung für Multibridge-Support wird ausgerollt

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Dezember 2024 um 14:00 Uhr

Philips Hue ist im Bereich smarter Beleuchtung nach wie vor die Benchmark, kein anderer Hersteller bietet so viele Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Räume an. Das kann eine vorhandene Bridge schnell mal an ihre Grenze bringen und es muss eine Zweite her. Hier gibt es nun gute Nachrichten.

Multibridge-Support wird ausgerollt

Ofiziell gibt Signify an, dass an einer Bridge 50 Geräte verwaltet werden können. Der Standard Zigbee schafft zwar mehr, doch zugunsten von Stabilität und Performance hat man diese Regelung getroffen. Wer mehr Komponenten verwendet, muss eine zweite Bridge und ein zweites Zuhause erstellen. Doch nun wird häppchenweise die lange angekündigte Multibridge-Unterstützung ausgerollt, die im Rahmen der IFA 2024 offiziell angekündigt wurde. Verantwortlich ist dafür das Hue-Update 5.30 bzw. 5.31.

Kleiner Ausblick auf 2025

Die Bridges lassen sich in den Einstellungen der Hue-App miteinander verknüpfen, nach der Aktualisierung taucht ein entsprechender Hinweis auf. Allerdings sind noch einige Funktionen nicht vorhanden. So lassen sich noch keine Geräte von einer Bridge auf die andere übertragen, auch das Steuern von Lampe A via Bridge B ist noch nicht möglich. Dem möchte man sich 2025 annehmen. Dann soll der Multibridge-Support auch via Amazon Alexa und Google Home verüfgbar sein.

