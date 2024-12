Home iCloud / Services Nicht mehr exklusiv: Apple bereitet TV+-Inhalte für andere Plattformen vor

Apple produziert mittlerweile eigene Filme und Serien für seinen Streaming-Dienst Apple TV+. Während die Inhalte dort noch exklusiv laufen, könnte sich das bald ändern. Apple befindet sich in Vorbereitungen, um seine Produktionen beispielsweise bei Fernsehsendern anbieten zu können. Das soll die Kosten für Apple TV+ senken.

Wie Bloomberg in einem neuen Newsletter berichtet, hat Apple extra entsprechende Jobstellen geschaffen. Originale Apple-Produktionen sollen demnach in Zukunft auch außerhalb von Apple TV+ angeboten werden. Um die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, sucht das Unternehmen nach neuen Mitarbeitern.

Apple will Sichtbarkeit und Umsatz steigern

Apple erhofft sich von diesem Schritt, die Sichtbarkeit von Apple Originals zu erhöhen. Bisher benötigt man ein Apple TV+-Abo, um die exklusiven Inhalte sehen zu können. Damit einhergehend ist der Wunsch nach mehr Umsatz, bisher können die Erlöse die aufwendigen Produktionen wohl nicht finanzieren.

In diesem Jahr hat Apple mit Maria Ines Rodriguez bereits eine Expertin in diesem Bereich angestellt. Rodriguez war bereits beim Disney und NBCUniversal in vergleichbarer Position tätig und soll gemeinsam mit den neu geschaffenen Stellen „eine globale Strategie entwickeln und umsetzen, um den Umsatz von Apple TV+‘s preisgekrönte Inhalte auf Nicht-Apple-Plattformen zu steigern“.

Bereits jetzt gibt es eigene Apple TV-Anwendungen auf anderen Geräten wie Smart TVs. Auch Apple TV+ wird beispielsweise über Amazon Prime vertrieben. Um Apple Originals zu sehen, wird allerdings zwingend ein Abo benötigt.

