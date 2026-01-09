Philips Hue führt SpatialAware ein – intelligente Lichtsteuerung mit räumlicher Analyse

Philips Hue hat im Rahmen der CES 2026 eine neue Softwarefunktion angekündigt, die die konventionelle Steuerung von Lichtszenen grundlegend verändert: Hue SpatialAware. Die Neuerung soll Lichtstimmungen künftig nicht mehr nur als voreingestellte Farben und Helligkeiten verteilen, sondern sie kontextsensitiv an den realen Raum anpassen.

Räumliche Intelligenz statt statischer Szenen

Bisherige Hue-Lichtszenen arbeiteten unabhängig von der physischen Position einzelner Leuchten: Farben und Effekte wurden gleichmäßig über alle Lampen verteilt, ohne Rücksicht auf Höhe, Arrangement oder räumliche Tiefe. SpatialAware ändert dieses Paradigma, indem es die Lage und Orientierung der Hue-Leuchten im Raum berücksichtigt, bevor eine Szene ausgegeben wird. Das Ergebnis sind homogenere, natürlicher wirkende Lichtverläufe, die der Intention hinter einer Szene näherkommen. Der technische Kern der Funktion basiert auf einem dreidimensionalen Modell des Raums, das die Hue-App nach einem Scan per Smartphone-Kamera erzeugt. Dieses Modell bildet die Grundlage, um Farbverläufe, Intensitäten und Lichtrichtungen algorithmisch optimiert zu berechnen – ganz ähnlich, wie es ein professioneller Lichtdesigner tun würde. In seiner Pressemitteilung geht der Hersteller noch einmal etwas dedizierter ein

Exklusiv für Hue Bridge Pro, aber kompatibel mit bestehenden Szenen

SpatialAware ist ausschließlich auf der neuen Hue Bridge Pro verfügbar und wird zum Start mit etwa der Hälfte der vorinstallierten Hue-Szenen kompatibel sein. Nutzer können nach der Einrichtung jederzeit zwischen dem klassischen Szenenmodus und der räumlich adaptiven Darstellung wechseln. Die Funktion ist damit nicht nur eine kosmetische Verbesserung, sondern adressiert ein wiederkehrendes Problem in der Smart-Lighting-Praxis: Ohne räumliches Bewusstsein wirken Lichtstimmungen oft unkoordiniert oder inkonsistent, insbesondere in komplexeren Umgebungen mit mehreren Lichtquellen. SpatialAware verspricht hier eine deutlich gesteigerte Kohärenz der Lichtwirkung.