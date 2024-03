Home Deals pCloud Oster-Deal: Bis zu 55% Rabatt auf Lifetime-Cloud

Verfasst von Hannes // 26. März 2024 um 17:04 Uhr

Falls ihr noch auf der Suche nach einem Ostergeschenk seid oder euch selbst etwas schenken wollt, haben wir einen besonderen Deal für euch: Noch bis zum 1.4.24 könnt ihr euch bis zu 55 Prozent Rabatt auf die Lifetime-Cloudspeicher von pCloud sichern. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel.

Cloud-Speicher haben in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen und sind aus unserem digitalen Alltag oft nicht mehr wegzudenken. Ob zur sicheren Aufbewahrung von Dateien, zur einfachen gemeinsamen Nutzung von Dokumenten oder als Backup: Cloud-Speicher bieten viele Vorteile.

Ein weiterer Vorteil ist, dass eure Daten so sicher verwahrt werden wie ein Osterei, das vom Osterhasen höchstpersönlich versteckt wurde. Und wenn ihr dann nicht noch jeden Monat erneut Geld für diese Lösung bezahlen müsst, hört sich das doch fast perfekt an, oder?

-> Bis zu 55% Rabatt bei pCloud: Jetzt 2TB oder 10 TB Cloud sichern

Wer war pCloud nochmal?

Viele unserer Leser haben von pCloud sicherlich schon gehört. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung, hat sich pCloud erfolgreich im umkämpften Markt der Cloudspeicher-Lösungen positioniert. Mehr als 20 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit legen ihre wichtigsten Dateien und Dokumente vertrauensvoll in die Hände von pCloud, was dank des Unternehmenssitzes in der Schweiz strengen Datenschutzbestimmungen gerecht werden muss. Diese zählen zu den striktesten weltweit, wodurch pCloud vollständig DSGVO-konform ist. Zudem erfüllen die selbst betriebenen Server in Luxemburg und Texas hohe Sicherheitsstandards, sind ISO-zertifiziert und werden zahlreichen Kontrollen unterzogen.

Ein weiterer Vorteil des Schweizer Standorts ist, dass pCloud im Gegensatz zu Cloud-Unternehmen mit Sitz in den USA nicht dazu verpflichtet ist, Daten an US-Behörden zu übermitteln. Das gilt auch für die Server in Texas. Für User aus der EU werden automatisch EU-Server zur Datenspeicherung ausgewählt.

Weitere Funktionen von pCloud

Eines der Features von pCloud ist seine Kompatibilität mit nahezu allen Betriebssystemen, einschließlich MacOS, Windows und Linux. Dadurch könnt ihr nahtlos von jedem eurer Geräte oder jeder Plattform auf eure Dateien zugreifen. Zusätzlich bietet euch pCloud die spezielle Desktop-App „pCloud Drive“, die euch eine bequeme Schnittstelle für die Verwaltung eurer Dateien und Ordner direkt auf eurem Computer bietet. Für euer Smartphone stehen iOS und Adroid-Apps bereit, damit ihr auch von unterwegs aus jederzeit Zugriff auf eure Daten habt. Und dank der automatischen Upload-Funktion verhilft euch pCloud so zu mehr freiem Speicherplatz auf eurem Smartphone.

Ein weiteres Feature von pCloud ist das Erstellen von automatischen Backups durch „pCloud Backup“. Diese Funktion ermöglicht es euch, eure Dateien, Fotos und Dokumente zu sichern, ohne dass ihr den Backup-Prozess manuell starten müsst. Darüber hinaus stellt pCloud Backup sicher, dass ihr eure Dateien im Falle einer versehentlichen Löschung oder wegen eines defekten Geräts leicht wiederherstellen könnt.

Wenn ihr mit Nicht-pCloud-Usern Dateien, Ordner oder Dokumente teilen wollt, ist das ganz einfach per Link Sharing möglich. Hier erhalten eure Familie oder Freunde Zugriff auf euren freigegebenen Inhalt und können ihn bearbeiten oder kommentieren. Zudem könnt ihr für jeden User Berechtigungen einstellen und so kontrollieren, wer Änderungen an euren freigegebenen Dateien vornehmen kann.

Nur noch ein paar Tage: 55% Rabatt einheimsen

Auch privat nutzen wir aus der Redaktion die Cloud-Speicher mit Einmalzahlung von pCloud und sind damit super zufrieden. Wenn ihr nun auch neugierig geworden und pCloud testen wollt, haben wir das passende Angebot für euch: Noch bis zum 1.4.24 erhaltet ihr auf den 2 TB Cloud Speicher von pCloud 55 Prozent Rabatt und zahlt so nur 399 Euro, statt den sonst üblichen 890 Euro. Benötigt ihr etwas mehr Speicherkapazität, könnt ihr euch für den 10 TB Speicher entscheiden: Den erhaltet ihr aktuell zu 53 Prozent rabattiert, für einen Preis von 1049 Euro statt 2249 Euro.

Beide Pläne sind Lifetime-Family-Pläne, was bedeutet, dass ihr mit nur einem Account bis zu vier weitere Familienmitglieder mit ins Nest holen könnt – jeder bekommt seine eigene Cloud und das ein Leben lang. Dank den etwas höheren Kosten der Einmalzahlung habt ihr zudem keine weiteren Folgekosten wie beispielsweise bei einem monatlichen Abo. Das macht pCloud zum perfekten Ostergeschenk.

-> 55% Rabatt auf Family 2 TB Lifetime-Cloud: 399€ statt 890€

-> 53% Rabatt auf Family 10 TB Lifetime-Cloud: 1049€ statt 2249€

