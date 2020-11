Home Gerüchte Optischer Zehnfachzoom: Vielleicht im iPhone 14

Die iPhone-Kameras schneiden im Branchenvergleich zwar regelmäßig gut ab, eine Schwäche ist aber der optische Zoom. Hier hat sich das iPhone in den letzten Jahren nicht nennenswert weiterentwickelt und auch das jüngste iPhone 12-Lineup hat daran nich grundsätzlich etwas geändert. Bis es hier Fortschritte gibt, dauert es eventuell noch zwei Jahre, dann aber könnte ein großer Sprung erfolgen.

Über den optischen Zoom der iPhone-Kamera wurde in den letzten Jahren häufiger spekuliert. Sowohl im letzten Jahr, wie auch diesen Sommer tauchten wiederholt Prognosen auf, wonach das iPhone mit einem vierfachen oder gar einem optischen Fünffachzoom ausgestattet werden würde. Diese Hoffnungen zerschlugen sich in zwei Jahren in Folge: Das iPhone 12-Lineup brachte nur eine Steigerung des optischen Zoomfaktors um 0,5 hervor und das auch nur beim iPhone 12 Pro Max. Apple war bemüht, diese etwas mager wirkende Verbesserung mit der Formulierung eines fünffachen optischen Zoomraums weniger mager wirken zu lassen, faktisch hat das iPhone hier aber zuletzt wenig Fortschritt zu bieten.

Einer der Beobachter, der hier eine deutliche Besserung in Aussicht gestellt hatte, war Ming-Chi Kuo von TF International Securities. Dessen Prognose von letztem Sommer, die sich bis jetzt nicht bestätigte, wird nun erneut aufgegriffen. In einer Einschätzung für Abonnenten schreibt das in Taiwan erscheinende Blatt Digitimes nun abermals von einer iPhone-Kamera, die mit einem optischen Zehnfachzoom aufwarten soll.

Deutliche Fortschritte erst 2022

Eine solche Periskop-Kamera wird aktuell bereits im Galaxy S20 von Samsung eingesetzt. Von Samsung könnte auch Apple seine Kamera-Komponenten beziehen, ebenso sollen allerdings die beiden südkoreanischen Zulieferer Semco und Sunny Optical in Apples Lieferkette eintreten und zwar schon dieses Jahr. Tatsächlich wird auch eine iPhone-Kamera mit Periskop bereits im kommenden Jahr für möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich gehalten.

Der optische Zoom, der durch ein Periskop realisiert wird, bietet den Vorteil, dass das Smartphone auf diese Weise nicht dicker werden muss. Es sieht aktuell aber so aus, als bliebe die Entwicklung bei Apple hier bei einem gemächlichen Tempo.

