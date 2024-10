Home Sonstiges Oppo Find X8 kommt mit „Camera Control“-ähnlichem Knopf

Das iPhone 16 ist seit einem Monat auf dem Markt und der die neue Kamerabedienung erfährt gemischte Reaktionen. Apple verspricht, die Steuerung der Kamera über „Camera-Control“ neu denken zu wollen. Doch auch andere Hersteller scheinen mit solchen Gedanken zu spielen. Das neue Oppo Find X8 bekommt nämlich einen ähnlichen Knopf.

Das zeigen aktuelle Bilder des neuen Flaggschiffs, welches noch im Oktober vorgestellt und im Laufe des kommenden Jahres weltweit ausgeliefert werden soll. Über einen Doppelklick öffnet sich die Kamera, ein einfaches Klicken löst ein Foto aus. Per Wischgeste ist die Einstellung des Zooms möglich. Den größten Vorteil sieht Oppo in der Nutzung des Smartphones unter Wasser. Während die gängige Steuerung über das Display bei Nässe nicht funktioniert, können Nutzende auf den Kamera-Knopf ausweichen. Das wird in einem Video demonstriert, welches ihr hier sehen könnt:

Apples „Camera Control“ in der Kritik

Apple nennt die Funktion „Camera Control“ oder einfach Kamerasteuerung. Erste Reaktion auf das neue Feature fallen gemischt aus. Während die Idee grundlegend gut anzukommen scheint, ist die Ausführung teils unbefriedigend. Die Positionierung der Aussparung sorgt für anatomische Herausforderungen, sowohl im Querformat als auch vertikal sind entsprechende Verrenkungen notwendig.

