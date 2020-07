Nur noch kurz: Studenten bekommen Amazon Prime ein Jahr gratis

Amazon Prime zählt in Deutschland zu den mit Abstand beliebtesten Abo-Diensten und das aus gutem Grund: Für eine überschaubare Gebühr erhält man für alle Prime-Artikel in der Regel kostenfreien Versand, bei den Prime-Sales genießt man eine Art von Vorkaufsrecht dann gibt es ja noch Prime Video und Prime Music. Noch bis übermorgen läuft eine Aktion, im Rahmen derer Studenten einen tollen Deal machen können: Ein Jahr kostenfrei Amazon Prime nutzen und das bei einer Anmeldung bis zum 29. Juli.

Prime Video for Students kostenfrei

Wenn ihr Student seid und euch bis einschließlich 29. Juli für Amazon Prime registriert, bekommt ihr den Dienst ein volles Jahr kostenfrei. Möglich wird dies durch eine Kooperation mit Microsoft Surface – ein richtig toller Deal.

Wer sich bis dahin nicht angemeldet hat, guckt nicht vollends in die Röhre. Bei einer Anmeldung ab dem 30. Juli 2020 gibt es immerhin noch 6 Monate kostenfrei, was auch absolut in Ordnung ist. Anmelden könnt ihr Euch über den nachfolgenden Link:

*Affiliatelinks

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!