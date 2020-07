NUR noch kurz: Die Amazon- Sommerangebote im Überblick

Morgen enden die Sommerangebote bei Amazon: Heute haben wir euch die Interessantesten noch einmal übersichtlich zusammengefasst. Hier solltet ihr schnell sein, denn einige sind nur begrenzt verfügbar.

Starten wir mit den Angeboten von Anker, im Anschluss findet ihr die verfügbaren Angebote von Philips Hue und last but not least noch die Amazon Geräte, die derzeit bis zu 33 % reduziert sind. Viel Spaß beim Stöbern ;-).

Anker PowerCore+ -25 % (-20,00 €)

Anker PowerCore+ 26800mAh Premium Aluminium Powerbank Externer Akku mit PowerPort+ 1 Quick Charge 3.0 USB Ladegerät und noch PowerIQ Technologie für iPhone, Galaxy, Nexus Smartphones und Tablets

Hersteller: AIMONLIE

Preis bei amazon* : Hersteller: AIMONLIEPreis bei amazon* : 59,99 EUR



PowerCore Lite -20 % (-8,00 €)

Anker PowerCore Lite 20000mAh Kompakte Powerbank, leistungsstarker Externer Akku, für iPhone X 8 8Plus 7 6S 6Plus, iPad, Samsung Galaxy und viele mehr (Weiß)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 31,99 EUR



Anker USB C Ladegerät -23 % (-4,85 €)

Anker USB C Ladegerät, PowerPort PD 2 Wandladegerät 30W Dual Port mit 18W Power Delivery für iphone 11/11 Pro/11 Pro max/XS Max/XR/XS/X/ 8,iPad Pro 2018 und mit 12W PowerIQ für Samsung S9/S9+/S8 usw.

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 16,14 EUR



PowerPort III Mini -25 % (-5,00€)

Anker USB C Ladegerät PowerPort III Mini 30W Power IQ 3.0 kompaktes Power Delivery Typ-C Ladegerät für iphone 11/11 Pro/11 Pro max/XR/XS/X/8, iPad Pro, MacBook, Galaxy S10/9,Pixel,Mate 20 Pro usw

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 14,99 EUR



Anker Powerline+ -15 % (-2,70 €)

Anker Powerline+ II USB-C auf Lightning Kabel, 180cm lang, Nylon-umflochtenes Ladekabel für iPhone SE/X/XS/XR/XS Max / 8/8 Plus, unterstützt Power Delivery (für Typ-C Ladegeräte) (Schwarz)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 15,29 EUR



Anker Powerline+ -24 % (-4,70 €)

Anker Powerline+ II USB-C auf Lightning Kabel, 180cm lang, Nylon-umflochtenes Ladekabel für iPhone X/XS/XR/XS Max / 8/8 Plus, unterstützt Power Delivery (für Typ-C Ladegeräte) (Rot)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 15,29 EUR



Upgraded Anker PowerWave -23 % (-5,00 €)

Upgraded Anker PowerWave kabelloses Ladeständer, 7.5W für iPhone 11/ XR/Xs/Max/XS/X / 8 Plus, 10W Schnellladungen für Galaxy S20/ S10 / S9 / S8 / Note 10 (Netzteil Nicht inklusive)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 16,98 EUR



Fast Wireless Charger -22% (-6,90 €)

Anker Fast Wireless Charger Kabelloses Ladegerät,PowerWave 7,5W/10W/5W Ladeständer für iPhone XS Max/XR/XS/X, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S9/S9+/S8/S8+ und mehr (Netzteil Nicht enthalten) Weiß

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 23,99 EUR



Anker PowerWave -23% (-7,00 €)

Anker Fast Wireless Charger Kabelloses Ladegerät,PowerWave 7,5W / 10W / 5W Ladeständer für iPhone XS Max / XR /XS/X, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S9/S9+/S8/S8+ und mehr (Netzteil nicht enthalten)

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 22,99 EUR



Nebula Capsule -20 % (-70,00 €)

Nebula Capsule von Anker, Mini Beamer mit WLAN, Minimalistischer Projektor 100 ANSI lm, Taschenkino, DLP, 360° Lautsprecher, 100 Zoll, Android 7.1, 4H Akku, mit App, ideal Zuhause, Home Entertainment

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 279,99 EUR



Play Lightbar Doppelpack -14 % (-22,23 €)

Philips Hue White and Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack inkl. Hue Bridge, dimmbar, bis zu 16 Millionen Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa, schwarz

Hersteller: Philips Hue

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 129,99 EUR



Smart Button + White E27 -14 % (-9,77 €)

Philips Hue Smart Button + Hue White E27 Einzelpack 550lm Filament ST64 Kolben Bluetooth

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 59,99 EUR



White & Col. Amb. E27 Doppelpack (-8,18 €)

Philips Hue White & Col. Amb. E27 Doppelpack 2x806lm Bluetooth [Energieklasse A] + Philips Hue Smart Button

Hersteller:

Preis bei amazon* : Hersteller:Preis bei amazon* : 84,99 EUR



E27 LED 3-er Starter Set -32% (-63,37€)

Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED 3-er Starter Set, dimmbar, 16 Mio. Farben, steuerbar via App, kompatibel mit Amazon Alexa (Echo, Echo Dot)

Hersteller: Philips Hue

Preis bei amazon* : Hersteller: Philips HuePreis bei amazon* : 136,53 EUR



Amazon Echo Spot -31 % (-38,99 €)

Amazon Echo Spot, Smarter Wecker mit Alexa - Schwarz

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 87,72 EUR



Fire HD 8-Tablet -33 % (-38,99 €)

Fire HD 8-Tablet, 32 GB, Schwarz, mit Spezialangeboten (vorherige Generation – 8.)

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 0,00



eero WLAN-Mesh-Router -25 % (-26,32 €)

Wir stellen vor: Amazon eero WLAN-Mesh-Router/Extender

Hersteller: eero

Preis bei amazon* : Hersteller: eeroPreis bei amazon* : 79,93 EUR



-----

