Nooie: Neue smarte Steckdosen für HomeKit mit Verbrauchsmessung für knapp 13 Euro pro Stück

Es gibt einige Kategorien bei HomeKit, die sind nahezu überlaufen. Neben Leuchtmitteln zählen primär smarte Steckdosen dazu. Da ist es schwer, herauszustechen. Den Hersteller Nooie wollen wir aber dennoch herausheben. Wir haben die Details.

Nooie neuer Hersteller für HomeKit

Zumindest für HomeKit ist Nooie ein neuer Anbieter und betritt das Feld mit einer smarten Steckdose – soweit so gewöhnlich. Interessant ist die Kombination aus Preis und Feature. Die Steckdose ermöglicht nämlich auch die Verbrauchsmessung wie der Eve Energy. Im Gegensatz dazu kostet die Steckdose von Nooie im Einzelpreis umgerechnet 13,25 Euro. Dafür braucht man jedoch die App des Herstellers, Apple´s Home-App unterstützt dieses Feature derzeit nicht. Die App benötigt man zudem für Firmwareupdates oder die Einbindung in Amazon Alexa oder dem Google Assistant.

Eingebunden wird die Steckdose via WLAN im 2,4 GHZ-Frequenzband und kann dank HomeKit-Zertifizierung direkt in der Home-App eingebunden werden. Anschließend lässt sich diese mit Siri steuern, in Automationen einbinden und/oder für Szenen nutzen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Steckdose wird via Amazon vertrieben und ist einzeln, im Doppel- oder Viererpack erhältlich. Die UVP liegt bei knapp 16,00 Euo pro Stecker. Um den Preis von 13,25 zu erzielen, müsst ihr das Viererpack bestellen.

Was uns noch auffällt: Laut Produktfotos handelt es sich hier um einen wirklich kompakten Stecker, was sie zu einer interessanten Alternative zum Smart Plug von Meross macht. Unterstützung für Thread oder Matter kann man zu diesem Preis jedoch nicht erwarten.

