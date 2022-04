Home Apple Nomad bringt 65-Watt-Netzteil in der Größe eines AirPods-Case auf den Markt

Aktuell munkelt man, dass Apple ein neues Netzteil mit 35 Watt und zwei USB-C-Anschlüssen auf den Markt bringen wird. Ob das einen reißenden Absatz finden wird, darf nach der Vorstellung des neuen Netzteils von Nomad bezweifelt werden – dieses ist für seine recht hohe Leistung unfassbar kompakt.

65 Watt und zwei USB-C-Ports

Das neue Netzteil von Nomad basiert auf der GaN-Technologie, die einen entscheidenden Vorteil bringt. Die Hitzeentwicklung ist deutlich geringer, sodass kleinere Netzteile gefertigt werden können. Wie klein das geht, zeigt Nomad. Das neue Netzteil bietet 65 Watt Leistung und insgesamt zwei USB-C-Ports an. Wird nur ein Gerät angeschlossen, gibt es die vollen 65 Watt Leistung. Werden zwei Geräte angeschlossen, liefert der obere Port 45 Watt Leistung und kann somit noch ein MacBook Pro Late 2020 mit M1 laden. Der untere Port bietet dann immerhin noch 20 Watt Leistung an. So weit nicht weiter beeindruckend. Bis man die Größe sieht, die hat es nämlich in sich.

So „groß“ wie ein Case der AirPods

Das neue Netzteil von Nomad ist nämlich gerade einmal so groß wie das Case der AirPods, wenn man dieses hochkant hinstellt. Selbst beim direkten Vergleich mit der 61-Watt-Netzteil von Apple wird deutlich, wie kompakt das neue Netzteil von Nomad ist.

Aktuell scheint es nur in den USA zum Preis von 69,99 US-Dollar verfügbar zu sein. Wir gehen aber davon aus, dass dieses Netzteil auch zeitnahe in Deutschland erhältlich sein wird. Wer nicht warten kann, dem sei die nachfolgende Alternative von UGREEN empfohlen, die zudem noch einen zusätzlichen USB-A-Port bereithält:

