NOMAD aktualisiert sein Titanium-Armband für die Apple Watch

Die Auswahl an Armbändern für die Apple Watch ist fast so groß wie die Auswahl an Hüllen und Cases für das iPhone. Der Hersteller NOMAD bietet beides an und hat nun die überarbeitete Version seines Titanium-Armbands angekündigt.

NOMAD Titanium Band V2

Das klassische Design verleiht der Smartwatch ein edles und dennoch alltagstaugliches Erscheinungsbild. Das Armband besteht aus Grad-5-Titan, einem Material, das auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet wird. Dadurch ist es besonders leicht, aber trotzdem äußerst widerstandsfähig. Die Oberfläche ist zusätzlich mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (DLC) überzogen, die das Material wirksam vor Kratzern schützen sollen. Der magnetische Verschluss, eine Eigenentwicklung des Herstellers, mit starken Neodym-Magneten sorgt für sicheren Halt und lässt sich gleichzeitig mühelos öffnen.

Ein Werkzeug zum Kürzen der Armbänder ist im Lieferumfang enthalten, womit das Armband an Handgelenksumfängen von 130 bis 225 Millimetern angepasst werden kann. Anbei alle wichtigen Spezifikationen in der Übersicht:

Robustes Uhrenarmband aus Titan für die Apple Watch

Gefertigt aus Grad 5 Titan, welches auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie genutzt wird

Überzogen mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (DLC) zum Schutz vor Kratzern

Magnetischer Verschluss mit starken Neodym-Magneten für sicheren Halt

Inklusive passendem Werkzeug zum Verstellen der Länge des Armbands

Einheitsgröße für einen Handgelenksumfang von 130 bis 225 Millimeter

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand, wenn es an der Apple Watch angebracht ist

Kompatibel mit Apple Watch Ultra, Ultra 2 sowie Apple Watch Series 7, 8 und 9 (46 / 49 Millimeter)

Preise und Verfügbarkeit

Das Armband, welches optisch bewusst dem Edelstahl-Gliederarmband nachempfunden ist, lässt sich direkt via Amazon bestellen. Der Preis liegt dafür bei 220,00 Euro, angesichts der Materialqualität ein angemessener Preis.

